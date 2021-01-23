مقابل استقلال خوب بازی کردیم/ نگاه به سایپا تبعیض آمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی پس از پیروزی یک بر صفر امشب سایپا مقابل استقلال تهران گفت: با تیم خوبی بازی داشتیم. آنها ۹ هفته نباخته بودند. کادرفنی و بازیکنان خیلی خوبی دارند. بازی را در نیمه اول کنترل کردیم و در دو سه ضد حمله موقعیت داشتیم اما گل نزدیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران افزود: در نیمه دوم خیلی خوب بازی کردیم و گل زدیم. پس از آن هم فشار خیلی زیادی آوردند تا نتیجه را عوض کنند اما بازیکنان تیمم فوق العاده بازی کردند و سایپا به برد رسید.

وی ادامه داد: در فصل جاری غیر از دو بازی که زمان‌های ۳۰ دقیقه‌ای بد بودیم برای بقیه بازی‌ها برنامه داشتیم و خیلی خوب بازی کردیم. می‌توانستیم در سه بازی هم به پیروزی برسیم اما این اتفاق نیفتاد. در این بازی هم به بازیکنان جوان استفاده کردیم.

صادقی یادآور شد: بازی به بازی بهتر می‌شویم و پارسال من کم تجربه بودم و شیب جوانگرایی زیادی داشتیم اما امسال فرق کرده و بازیکنان باتجربه به جوانان سایپا کمک می‌کنند. سایپا هوادار آن‌چنانی و بودجه زیادی ندارد اما از تمام پتانسیل موجود تیم استفاده می‌کنیم.

او نسبت به تبعیض رسانه‌ها در قبال تیم‌هایی همچون سایپا نیز واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه الان هم در قبال سایپا تبعیض قائل شدید. امیدوارم نگاه عادلانه ای وجود داشته باشد.

سرمربی سایپا همچنین در نشست خبری بعد از بازی درباره اعتراض تیم‌ها به داوری‌های لیگ گفت: داوری امروز خوب شده است. با این حال وقتی اینقدر اعتراض به داوری از روی نیمکت‌ها وجود دارد که داور اشتباهاتی می‌کند.مثلاً ذوب آهن از داوری خیلی ضربه خورد اما در بازی قبلی اینقدر اعتراض کردند که در دقیقه ۸۸ برایشان به اشتباه اعلام پنالتی شد. به سلامت داوران ایمان و اعتقاد دارم اما اشتباهات داوری گاهی آینده یک مربی را از بین می‌برد. نیمکت‌ها پنج، شش نفر دارند تا به داور فشار بیاورند.