توان ساخت انواع شناور نظامی و غیر نظامی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار سعید محمد در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت و تأمین ۱۰ فروند شناور راهنمابر که با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مشاور رئیس جمهور، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: صنایع دریایی ما می‌تواند مکمل صنعت حمل و نقل و ترانزیت کشور باشد.

وی گفت: نقطه عطف روند توسعه کشورهای توسعه یافته نیز همین توجه به اقتصاد دریا محور بوده است که مورد توجه نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست و همواره از آن به عنوان دستان بلند کشور و نظام یاد می‌کنند.

سردار محمد افزود: کشور ما امکان طراحی و ساخت هرگونه شناور اعم از فله بر، کانتینر بر، نظامی، صیادی و … را دارد و می‌توان از این ظرفیت مهم داخلی، در جهت نوسازی و از رده خارج کردن شناورهای فرسوده و پرخطر به کمک سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت استفاده کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم گفت: توجه به تولید داخل نقطه عطفی در روند توسعه دریا محور کشور است و توسعه صنایع دریا محور در هر کشور شاخصه‌ای از پیشرفت و توسعه آن کشور است.

وی افزود: در خلیج فارس، دریای عمان، سواحل مکران و دریای خزر این ظرفیت‌ها وجود دارد که باید استفاده شود.

سردار محمد با بیان اینکه ایران چهارراه ترانزیتی دنیاست و در قلب منطقه‌ای ژئوپولتیک واقع شده است گفت: نباید از این ظرفیت خارج شد و این مسیر ترانزیتی را از دست داد.

وی با اشاره به قرارداد امروز برای توسعه شناورها افزود: امضای این سند در وزارت راه و شهرسازی امری مثبت ارزیابی می‌شود و ما با شورای عالی صنایع دریایی به دنبال این بودیم که بحث شناوری را توسعه دهیم، چراکه در حال حاضر، ده‌ها فروند شناور خدماتی خارجی در خلیج فارس خدمات سرچاهی به سکوهای نفتی ارائه می‌دهند.

سردار محمد گفت: هم شناور و هم کروی آن اتباع خارجی هستند که موجب خروج ارز از کشور ما می‌شود، در حالی که می‌توان از محل صندوق توسعه ملی و منابع غیر نقدی و نفتی با خرید تضمینی وزارت نفت، به مرور این شناورها را با شناورهای داخلی جایگزین کنیم که البته این موضوع در وزارت نفت به نتیجه نرسید، ولی در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به ظرفیت‌های شناورسازی و سکو سازی در صدرا افزود: شرکت شناورسازی صدرا در ساخت سکوهای غول پیکر نفتی فعال است و ما ۱۰ سکوی ۲۵۰۰ تنی در ۲ سال گذشته ساختیم و در خلیج فارس نصب کردیم و دومین کشتی ۱۳۰ هزار تنی افراماکس را نیز به آب انداختیم.

سردار محمد در خصوص ظرفیت و توان داخلی در احداث لوله‌های زیر دریا نیز گفت: این ظرفیت در کشور وجود دارد، ضمن اینکه امروز اعلام می‌کنیم توانایی ساخت هر نوع شناور نظامی، فله بر، کانتینر بر، صیادی و … را در داخل داریم.