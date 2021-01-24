به گزارش خبرگزاری مهر، سیر مطالعاتی کتاب «زن و چالش‌های جامعه» به همت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و با همکاری و حمایت اداره کل بانوان شهرداری تهران، در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) به شکل غیر حضوری برگزار می‌شود.

این دوره در روزهای ۶ و ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در محیط اسکای‌روم برگزار خواهد شد.

دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) راهنمای این دوره است که پیش از این نیز راهنمای دوره‌های متعدد سیر مطالعاتی در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر بوده است.

کتاب «زن و چالش‌های جامعه» شامل متونی از میان سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام موسی صدر است که موضوعات زن، خانواده و جوان را در بردارد.

با توجه به حمایت اداره کل شهرداری تهران از برگزاری این دوره، حضور در این سیر مطالعاتی برای همه علاقه‌مندان رایگان است.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره برای دریافت نام کاربری و رمز ورود، می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.