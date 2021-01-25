حمید حیدری بریدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان سیل اخیر در شهرستان دشتستان خسارتهای گستردهای به واحدهای مسکونی وارد شد ولی واحدهایی که تسهیلات مقاومسازی از بنیاد مسکن گرفته بودند، آسیبی ندیدند.
وی با اشاره به خسارتهای وارد شده به هزار و ۳۸۸ واحد مسکونی در دشتستان، دیلم و گناوه خاطرنشان کرد: از این تعداد ۶۲۷ واحد احداثی، ۷۹۷ واحد تعمیری بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ۶۲ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به سیلزدگان استان بوشهر پرداخت شد.
تکمیل واحدهای احداثی تا خرداد آینده
وی از تکمیل عملیات تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده از سیل در سال جاری خبر داد و افزود: پیشبینی میشود که عملیات احداث واحدهای مسکونی نیز تا خردادماه سال آینده تکمیل و تحویل شود.
حیدری بریدی با اشاره به گذشت ۵۱ روز از وقوع سیل اضافه کرد: از ۳۲۵ واحد احداثی در دشتستان، عملیات اجرایی ۱۷۸ واحد آغاز شده، آرماتور بندی ۱۳۱ واحد در حال انجام است، ۶۱ واحد بتنریزی شده، هفت واحد دیوار کشی و در چهار واحد هم عملیات سقف اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۹۶ فقره کمک بلاعوض به مردم ارائه شده است افزود: این اقدامات و کارهای صورت گرفته طی این زمان کم بینظیر بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: هنوز تسهیلات برای ما واریز نشده است و ما این اقدامات را از محل حساب شماره ۱۰۰ کمکهای بلاعوض پرداخت کردهایم.
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