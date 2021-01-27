ماجرای فروش اموال پایتخت برای جبران کسری درآمد شهرداری

حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فروش اموال شهر برای کسب درآمد شهرداری تهران گفت: متأسفانه در برخی موارد شهرداری برای جبران کسری‌ها و درآمدهای محقق نشده خود، به کسب درآمد ناپایدار و فروش اموال و املاک شهر روی آورده است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی از این موارد نیز هفته گذشته و در قالب فروش خانه شهرداران تهران بود که ملک بسیار با ارزشی بود اما شهرداری آن را به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان فروخت.

نظری تصریح کرد: تا چه زمانی می‌توانیم املاک را بفروشم و کسری‌ها را جبران کنیم؟ روزی که این اموال تمام می‌شوند، می‌خواهیم برای جبران کسری‌ها چه اقداماتی انجام دهیم؟.

وی با بیان اینکه اینگونه کسب درآمدهای ناپایدار هرگز به نفع شهر نخواهد بود، تاکید کرد: ضمن اینکه درآمدهایی که قرار است از محل فروش املاک شهر حاصل شود، در حال حاضر عمدتاً قرار نیست برای شهر مصرف شود و اغلب قرار است تهاتر شده تا بدهی‌های شهر تسویه شود.

عضو شورای شهر ادامه داد: به طور کلی عملاً شهروندان فایده فروش این اموال را در زندگی شخصی خود حس نخواهند کرد چراکه از محل درآمد فروش این املاک نه اتوبوسی به شهر اضافه و نه واگن مترویی به شهر اضافه خواهد شد.

نظری با بیان اینکه تمام این درآمدها صرف تسویه بخشی از بدهی‌های پیشین خواهد شد، ابراز داشت: بنده در لایحه دو فوریتی شهردار تهران، پلاکی را سراغ دارم که کاربری پارکینگ دارد اما در لایحه کاربری تجاری برای آن قید شده است و اگر این موارد بخواهد انجام شود یکی از فجایع این دوره از شورای شهر رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: چرا که در یک خیابان با عرض بسیار کم یک مرکز تجاری ساخته و تجربه تلخ دوره‌های پیشین تکرار می‌شود و شاهد ساخت مجتمع‌های تجاری در محل‌های نامناسب خواهیم بود.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: این نوع ساخت و سازها موجب ایجاد ترافیک و مشکلات فراوان برای شهروندان منطقه خواهد بود.

نظری در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه یافتن روند فروش اموال شهر، ممکن است این موضوع به شکایت از شهرداری، استیضاح یا سوال از شهردار ختم شود، عنوان کرد: این امر بستگی به نگاه اعضا در صحن شورا دارد. تا جایی که بنده از صحن شورا شناخت دارم، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، اعضای شورا چندان مخالفتی با این درآمدهای ناپایدار ندارند.

وی یادآور شد: آفت فروش اموال شهر در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به ویژه در تهران وجود داشته و به عنوان یکی از راه‌های سهل کسب درآمد بوده است. امیدوارم که این اتفاق دیگر رخ ندهد و شاهد توقف آن باشیم.