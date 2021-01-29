پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ در برنامه سردار تنها تحلیل میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد محمودی مدیر گروه قرآن و اهل بیت (ع) رادیو معارف از پخش برنامه "سردار تنها" در این رسانه دینی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه "سردار تنها" با هدف تحلیل ماهیت صلح امام حسن مجتبی (ع) وقیام حسینی با نگاهی به مسائل و شرایط کنونی طراحی و تولید شده است.

مدیر گروه قرآن در ادامه این برنامه را تحلیلی تاریخی از صلح قهرمانانه امام حسن (ع) دانست و گفت: ماهیت و ویژگی‌های دشمن در عصر امامت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین سیره پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین و امام حسن مجتبی (علیهم السلام) در برخورد با دشمنان و مصادیق و جلوه‌های صلح با دشمن در عصر پیامبر اکرم و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین از جمله مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.

وی همچنین به موضوعات دیگر این برنامه اشاره کرد و گفت: چرایی قیام عاشورا و عدم استمرار صلح در مسیر امام حسین (ع)، تحریفات صلح امام حسن مجتبی (ع) و … از جمله مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.