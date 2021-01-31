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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

امروز رخ داد؛

شبه نظامیان وابسته به آمریکا مردم را در شمال سوریه به گلوله بستند

شبه نظامیان وابسته به آمریکا مردم را در شمال سوریه به گلوله بستند

منابع سوری از تیراندازی نیروهای قسد مورد حمایت آمریکا به معترضان در شهر حسکه که بر اثر آن یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از تیراندازی نیروهای قسد مورد حمایت آمریکا به معترضان در شهر حسکه خبر دادند.

خبرنگار سانا گزارش داد: بر اثر تیراندازی شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا به معترضان در شهر حسکه یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ ساکنان حسکه امروز دست به تجمع اعتراض آمیز علیه محاصره حسکه از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا زدند.

خبرنگار سانا گزارش داد: شبه نظامیان آمریکایی به سوی ساکنان حسکه که دست به اعتراض زده اند، آتش گشودند که بر اثر آن یک غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

شبه نظامیان قسد مورد حمایت اشغالگران آمریکایی، به محاصره شدید شهر حسکه ادامه می دهند و مانع از ورود مواد غذایی و سوخت و تانکرهای آب و دیگر نیازهای اساسی ساکنان به شهر می شوند.

کد مطلب 5135431

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