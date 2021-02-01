هیأتی از اقلیم کردستان عراق عازم «بغداد» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، هیأتی از اقلیم کردستان عراق به منظور دیدار با مقامات دولت مرکزی این کشور عازم شهر بغداد شده است. این دومین بار در طول یک هفته اخیر است که یک هیأت بلندپایه از اقلیم کردستان به بغداد سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، «قباد طالبانی» معاون نخست وزیر اقلیم کردستان ریاست هیأت عالیرتبه مذکور در سفر به پایتخت عراق را برعهده دارد. قرار است این هیأت با مقامات ارشد بغداد دیدار و در خصوص مسائل مختلف رایزنی کند.

این درحالی است که پیشتر در روز دوشنبه گذشته یک هیأت از اقلیم کردستان به بغداد سفر کرده و با مقامات ارشد عراقی دیدار و گفتگو کرده بود. منابعی در دولت عراق اعلام کرده اند که گفتگوهای بغداد و اربیل در زمینه‌ بودجه سال ۲۰۲۱ و نیز پرونده نفتی، انجام می‌شود.