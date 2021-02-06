مسیر اصلی حرکت خودرویی و موتوری راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در جلسه هماهنگی مسیرهای حرکت خودرویی و موتوری راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران طی سخنانی گفت: مسیر اصلی حرکت خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن در تهران از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان آزادی ویژه موتور سواران خواهد بود و خیابان‌های شهید آیت الله سعیدی و محمدعلی جناح به سوی میدان آزادی ویژه حرکت خودرویی است.

وی با بیان اینکه ۲۲ بهمن یکی از اعیاد حقیقی ملت ایران است، گفت: امسال در حالی یوم الله ۲۲ بهمن را گرامی می‌داریم که انقلاب اسلامی قدرتمند تر از همیشه در حال پیشرفت بوده و بسیاری از شعارهای انقلاب تحقق پیدا کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: اگر چه مردم عزیز و صبور ما از برخی نا ملایمتی‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی رنج می برنند، اما از انقلاب و دستاوردهای انقلاب با تمام وجود پاسداری می‌کنند.

وی به شرایط کرونایی موجود و لزوم رعایت آئین نامه‌های بهداشتی اشاره کرد و گفت: در سال جاری حرکت موتوری و خودرویی جایگزین راهپیمایی هر ساله مردم تهران و شهرستان‌های استان شده است، که مسیر اصلی آن از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان آزادی ویژه موتور سواران خواهند بود و خیابان‌های شهید آیت الله سعیدی و محمدعلی جناح به سوی میدان آزادی ویژه حرکت خودرویی است.

عضو شورای معاونین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان کرد: ضمن حرکت خودرویی و موتوری در مسیرهای ۱۲ گانه که هر ساله به عنوان مبادی راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام می‌شد، امسال به خاطر حرکت خودرویی و موتوری از سایر مساجد و پایگاه‌های بسیج در سطح شهر تهران حرکت خودرویی و موتوری به سوی مسیرهای اصلی انجام خواهد شد.