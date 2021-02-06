درگیری زنان با دوگانه اشتغال و فرزند آوری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ولی‌زاده با حضور در برنامه چشم‌انداز رادیو گفت‌وگو، با تشریح ابعاد مختلف حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل گفت: حمایت‌های اجتماعی دادوستدهایی است که جوانب مختلفی را در پی دارند. این حمایت‌ها دارای چند عرصه است که برخی احساسی و برخی دیگر ابزاری یعنی حاکمیتی و قانونی هستند.

ولی‌زاده با بیان اینکه هر چه حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل توسعه یابد، قطعاً سلامت روانی جامعه بهبود پیدا می‌کند، ابراز کرد: باید در سیاست‌گذاری‌های عرصه حکمرانی و فرهنگ‌سازی‌ها تلاش شود زیرا مطمئناً به ارتقا سلامت اجتماعی جامعه کمک خواهد کرد. حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل را در دو لایه حاکمیتی و مردمی طبقه‌بندی می‌شوند.

در حال حاضر اشتغال و فرزندآوری نوعی تزاحم محسوب می‌شود

این کارشناس مسائل خانواده در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون وضعیت خوبی در خصوص حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل وجود ندارد، اظهارداشت: به عنوان مثال هم‌اکنون چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد زنان جامعه شاغل هستند و میزان مرخصی که برای زنان باردار شاغل و همسرانشان داده می‌شود، اصلاً کافی نیست.

وی افزود: در عملکرد مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل کم‌کاری دیده می‌شود.

ولی‌زاده با تاکید بر اینکه این شرایط فضا را برای زنانی که می‌خواهند اقدام به فرزندآوری کنند، سخت کرده است، گفت: به همین دلیل شرایطی ایجاد شده که خانم‌ها باید بین دوگانه اشتغال و فرزندآوری یا تحصیل و مادری یکی را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: این در حالیست که ساختارهای حمایتی باید در آموزش عالی و آزمون‌های استخدامی طوری باشد که امنیت شغلی و روانی برای زنان شاغل وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل زنان، نقش آفرینی اجتماعی زنان را یک مقوله مثبت و مادری را هم یک مسئله مقدس خواند و یادآور شد: این دو وقتی نمی‌توانند با همدیگر هماهنگ شوند، موجب می‌شود که هرکدام به یک نوعی آسیب ببیند و دچار تزاحم شوند.

حمایتگری برای مادران شاغل احیا شود

ولی‌زاده با بیان اینکه یک شخص به عنوان حمایت‌شونده و دیگری به عنوان حمایت‌کننده در پیش‌فرض حمایت‌های اجتماعی مطرح است، گفت: زیرساخت‌ها برای حمایت از حمایت‌شونده حتی در زمینه معلولین هم وجود ندارد؛ خیلی از خانم‌ها برای انجام کارهای معمولی در اجتماع با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

وی با ذکر مثالی افزود: در برخی از ایستگاه‌های مترو، اتاق‌هایی برای نگهداری فرزند مانند شیردهی مادران وجود داشته اما متأسفانه این مساله عمومیت ندارد؛ مثلاً این اتاقک‌ها در پاساژها، بازارها، دانشگاه‌ها، باشگاه‌ها و حتی مساجد نیز تعبیه نشده است.

کارشناس مسائل زنان و میز خانواده سازمان تبلیغات، نقش بسیاری از مساجد را در احیای نقش مادری سلب‌کننده خواند و گفت: اگر مادری برای عزاداری یا خواندن نماز بخواهد به مسجد برود، با چالش نگهداری فرزند مواجه خواهد شد.

مسائل فرهنگی عامل کمرنگ کردن ارزش مادری

ولی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه امروزه در نقش‌های مادری و همسری با چالش‌هایی مانند نبود حمایتگرها روبه‌رو هستیم، اظهارداشت: ارتباطات در گذشته و در روستاها و محله‌ها، تعمیق بیشتری داشت و اگر کسی صاحب فرزند می‌شد، خانواده، دوستان، همسایه‌ها و فامیل‌های دور یا نزدیک به او کمک می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه تغییر و تحول‌ات ایجاد شده در عرصه فرهنگ مشکل‌ساز است، گفت: در ساختار آموزشی دانش آموزان، ازدواج که مقدمه ورود به عرصه مادری است، یک ارزش مثبت تلقی نمی‌شود و مدارس با آن مخالفت می‌کنند.

کارشناس مسائل زنان در پایان افزود: در نظام آموزش و پرورش، اشتغال برای زنان ارزش بیشتری نسبت به مادری و همسری دارد و خانواده‌ها نیز به این امر دامن می‌زنند؛ مثلاً به فرزندان دختر و دانشجوی خود می‌گویند که فرصت برای ازدواج، فرزندآوری و مادر شدن زیاد است. پس مشخص می‌شود که حمایت‌ها کم‌رنگ شده است.