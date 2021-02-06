تجارب موفق در داروهای بیوتکنولوژیک در تولید واکسن کرونا موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین همایش بینالمللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، سیروس زینلی با بیان این که پاندمی کووید ۱۹ فرصتی برای به رخ کشیدن توانمندیهای بیوتکنولوژی کشور شده است، اظهار داشت: در پی شیوع کرونا، بخش دولتی، توانی که انتظار میرفت را نشان نداد یا خیلی دیر نشان داد؛ اما شرکتهای دانش بنیان به سرعت نیاز کشور در زمینه تهیه مواد و ملزومات آزمایشها و کیتهای تشخیصی را تأمین کردند و تحت شدیدترین تحریمها، پنج واکسن را هم به مرحله کارآزمایی بالینی رساندند.
وی خاطرنشان کرد: با عملکرد سریع شرکتهای داخلی در زمینه تولید کیتهای تشخیصی، علی رغم وجود شدیدترین تحریمها و کمبود تأمین کنندگان داخلی مواد و ملزومات مورد نیاز، کمبود خاصی در زمینه کیتهای تشخیص موارد ابتلاء به کووید ۱۹ نداشتیم و اگر مشکلی هم بود، بیشتر به بروکراسی اداری کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت برمیگشت.
زینلی افزود: با رقابتی که در زمینه تولید کیتهای تشخیصی شکل گرفت، شرکتهای دانش بنیان زیادی وارد این عرصه شدند که ممکن است با کاهش کرونا دچار مشکلات مالی شوند و به هر حال در موارد این چنینی که نیاز فوری و رشد سریعی ایجاد میشود، احتیاطهایی هم لازم است و باید از شرکتهایی که در بحران کرونا به کمک کشور و مردم آمدند، صیانت و حمایت کرد.
وی با اشاره به این که به رغم تحریمهای شدید چند دهه اخیر، با تلاش متخصصان بیوتکنولوژی کشور، پنج پروژه واکسن به مرحله کارآزمایی بالینی رسیده یا به زودی میرسد، اظهار داشت: بخش خصوصی رشد بسیار خوبی در بیوتکنولوژی داشته و با سرمایهگذاری و حمایتهای مناسب، درآمد این صنعت و شرکتهای فعال در این عرصه به چند هزار میلیارد تومان در سال رسیده و شاهد افزایش سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمد شرکتهای دانش بنیان این حوزه هستیم.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان هم به اهمیت این حوزه پی بردهاند تا جایی که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرده که «اگر هم اکنون میخواستم رشته دانشگاهی انتخاب کنم، حتماً بیوتکنولوژی را انتخاب می کردم». در این راستا قصد داریم در همایش بیوتکنولوژی ۱۴۰۰ بحث دانش بنیانها و اشتغال فارغالتحصیلان جوان را به طور ویژه مطرح کنیم. چنانچه در دو سه دهه آینده به ایران نگاه کنند میبینند که تحریمها یکی از موتورهای محرکه کشور در پیشرفت بعضی از حوزهها از جمله زیست فناوری بوده است.
به گفته وی، اگر با برنامه و دقت به تحریمها نگاه کنیم میتوانیم آن را به فرصت بی نظیری تبدیل کنیم به شرط آنکه سوداگران عرصه واردات و رانتهای موجود، گلوی تولید داخل را نفشارند و تولید ملی را در نطفه خفه نکنند. در این بین نقش مجلس هم بسیار مهم است که با وضع قوانین خاص، اجازه جولان به واردات را ندهد.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران به رونمایی از خط تولید واکسن اچ پی وی (HPV) (برای جلوگیری از ابتلاء به سرطان دهانه رحم) ساخت یکی از شرکتهای نوپای دانش بنیان با حضور رئیس جمهور و آمادگی این شرکت برای تولید چهار واکسن دیگر که در مرحله کارآزمایی بالینی هستند اشاره کرد و گفت: کشور ما در زمینه تولید واکسن بی تجربه نیست و زیرساخت قوی و تجارب موفق ما در زمینه تولید واکسن و داروهای بیوتکنولوژیک پایه مستحکمی برای تولید واکسن کرونا در کشور بوده است.
وی ادامه داد: در خصوص تولید واکسن کرونا باید توجه داشت که حتی تأخیر چند ماهه ای که در این زمینه داشتیم نه به دلیل نداشتن دانش که عمدتاً به دلیل نداشتن آزمایشگاههای سطح سه و نگرانی از تبعات داخلی و بین المللی این مساله بوده یعنی داشتن آزمایشگاه سطح ۳ میتوانست برای ما تحریمهای بیشتری را رقم بزند زیرا معمولاً این آزمایشگاهها برای فعالیت با میکروبهای خطرناک مورد استفاده قرار میگیرند وگرنه خیلی زودتر میتوانستیم این واکسن را تولید کنیم.
زینلی خاطرنشان کرد: اکثر واکسنهای ایرانی به غیر از نمونهای که با همکاری کوبا و یک شرکت داخلی ساخته شده همگی براساس ویروس کشته شده ساخته شده اند. از طرف دیگر در مورد شرکت دانش بنیانی که سریعتر از بقیه موفق به ساخت واکسن کرونا شد دیدیم که این شرکت با استفاده از زیرساختی که از قبل برای واکسن ضدسرطان ایجاد کرده بود به محض شیوع کرونا از آن به عنوان میانبری برای دسترسی سریع به واکسن کرونا استفاده کرد.
مسئول کارگروه واکسن و درمان دانشگاه تهران با بیان این که مساله مهم پس از طی موفقیت آمیز فاز مطالعات بالینی واکسن، وجود ظرفیت تولید دهها میلیون دوز (واحد تزریق) واکسن در مجموعههای داروسازی کشور است اظهار داشت: با توجه به این که پاندمی کرونا مقطعی است، شرکتهایی که میخواهند در عرصه چنین تولید عظیمی وارد شوند اولاً باید سرمایه سنگینی در اختیار داشته باشند و دوماً بتوانند با فروش واکسن هزینهها را جبران کنند؛ لذا اگر دولت به کمک بخش خصوصی نیاید و سود کافی آنها را تضمین نکند، اساساً امکان تولید واکسن کافی در کشور فراهم نمیشود یا تولیدکنندگانی که در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، لطمه مالی سنگینی میخورند.
زینلی با تاکید بر این که زیست فناوری میتواند در همه عرصههای زندگی از جمله کشاورزی تأثیر زیادی داشته باشد، تصریح کرد: تجربه موفق کشور در گسترش بخش خصوص دانش بنیان باید مسئولان را ترغیب کند که از این بخش بیشتر حمایت کنند و زیست فناوری را در عرصههای مختلف از جمله کشاورزی به کار گیرند تا کشور در تحریمها دچار چالش نشود. اگر به عرصه زیست فناوری کشاورزی توجه میشد و با مخالفتهای بی منطق ولی مخرب کشور را عقب نگه نمیداشتند الان کشور شاهد کمبود شدید خوراک دام و طیور و به تبع آن افزایش هزینه مرغ و تخم مرغ و دیگر موارد مربوط به دام و طیور نمیشد.
چهارمین همایش بینالمللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران به میزبانی انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه یزد و انجمنهای علمی و مؤسسات پژوهشی از ۳۱ مردادماه تا دوم شهریورماه ۱۴۰۰ با شعار «سده ۱۴۰۰: زیست فناوری برای امنیت غذایی و سلامت» برگزار میشود.
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