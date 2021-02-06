ایجاد ۴ هزار شغل برای نیازمندان قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین سیدمرتضی دهقانی محمدآبادی در مراسم اختتامیه کارگاه قالی بافی روستای داخرجین بیان کرد: موضوع ایجاد فرصت شغلی برای نیازمندان یکی از خدمات محوری و اساسی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
وی ادامه داد: اساس کار امدادرسانی ارتقای عزت نفس و بالا بردن جایگاه اجتماعی و فرهنگی مددجویان برای بازگشت آنها به شرایط مناسب برای حضور در اجتماع است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین تصریح کرد: کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر دنیا محسوب میشوند و قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل با مزایای بسیاری برای شاغلان آن همراه است.
وی اضافه کرد: امروزه مشاغل خانگی و خرد، نقش بسیار زیادی در رفع معضل بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی ایفا میکنند و با دریافت تسهیلاتی اندک میتوانند اشتغال گستردهای ایجاد کنند.
دهقانی محمدآبادی افزود: در سالهای اخیر حمایت از مشاغل خانگی و خرد به یکی از سیاستهای کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل شده است و برنامه ریزی جدی برای حمایت دولتها از این نوع مشاغل صورت میگیرد.
وی افزود: امروزه نقش مشاغل خانگی در رونق اقتصادی و تثبیت درآمد برای دهکهای پایین اقتصادی جامعه و ایجاد فرصتهای شغلی برای تمامی فعالان اقتصادی محرز شده و طرحها و برنامههای متنوعی را در این زمینه به مرحله اجرا گذاشتهاند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در ایران در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا از طریق ارائه تسهیلات، مشاغل خانگی و کارآفرینی شکل بگیرد.
وی تبیین کرد: حمایت از مشاغل خانگی علاوه بر تحقق راهبردهای اقتصادی، دارای مزیتهای اجتماعی مثبتی است که نباید به آن بی توجه بود.
دهقانی محمدآبادی گفت: بخش قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند از این رو توجه و گسترش مشاغل خانگی یکی از ضرورتهای اشتغال زایی در کمیته امداد امام (ره) است.
وی تأکید کرد: در مشاغل خانگی زن سرپرست خانوار از اداره امور خانه و تربیت فرزندان غافل نشده و برای مدیریت خانه و تربیت فرزندان با مانعی روبرو نمیشود و قادر خواهد بود زمان کار خود را به تناسب شرایط زندگی خویش هماهنگ کند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قزوین با اشاره به برنامه ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال جاری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار شغل برای مددجویان تحت حمایت و سایر نیازمندان واجد شرایط؛ با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان ایجاد شده است.
دهقانی محمدآبادی یادآور شد: انتظار از مسئولان این است که به اشتغال خرد توجه لازم را داشته باشند چراکه یکی از مسائلی که به ارتقای اقتصاد کشور کمک میکند، مشاغل خرد و کارگاههای کوچک است که صنایع بزرگ را پشتیبانی میکند.
نظر شما