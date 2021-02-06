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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۵

گفتگوی سازندگان سریال «باخانمان» با مخاطبان

گفتگوی سازندگان سریال «باخانمان» با مخاطبان

سازندگان سریال کمدی «باخانمان» با حضور در واحد ۱۶۲ صدا و سیما به گفتگو با مخاطبان می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، آخرین قسمت از سریال «باخانمان» امشب ۱۸ بهمن حوالی ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.

همچنین سازندگان این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی برزو نیک‌نژاد، نویسندگی امیر برادران و تهیه کنندگی زینب تقوایی صبح فردا یکشنبه ۱۹ بهمن، از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با حضور در واحد ۱۶۲ صدا و سیما به گفتگوی تلفنی با مخاطبان خود می پردازند.

حسن پورشیرازی، شهره لرستانی، حسام محمودی، الهام اخوان، مارال فرجاد، امیر حسین طاهری، امیر کاظمی، فرزانه سهیلی، امیر آتشانی، مریم سلطانی، مه روز ناصر شریف، مهناز کرباسچیان، نصرت دادرسی، حامد وکیلی، گیتی معینی، سارا عابدی، امیر علی خانی و ... (با حضور) سعید امیرسلیمانی، شهرام شکیبا، خسرو احمدی، امید روحانی و (با هنرمندی) افسانه بایگان و آتیلا پسیانی و (با حضور افتخاری) بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران این سریال بوده اند.

کد مطلب 5140396
عطیه موذن

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    نظرات

    • غزل علی عسکری IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سلام میخواستم از سریال باخانمان تشکر کنم این سریال بسیارجالب و اموزنده بود..ومن این سریال رو هرشب دنبال میکردم و واقعا خیلی خوب بود...ممنونم🙏❤لطفا ادامش رو بسازید واقعا حیف هست که تموم شه..😞و بازم ازتون ممنونم🙏❤

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