به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد علی ارزنده در دیدار با امام جماعت مسجد حضرت علی بن ابیطالب (ع)، مسئول هیئت امام موسی بن جعفر (ع) و بسیج مداحان شهرستان بهار اظهار کرد: نقش هیئت‌ها و فعالان فرهنگی در برگزاری باشکوه‌تر اعیاد و ایام‌الله دهه مبارک فجر برجسته است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب که برگزاری دهه فجر، باید مثل برگزاری جشن نیمه شعبان باشد، گفت: این مراسم‌ها باید با شکوه برگزار و از این فرصت برای روشنگری پیرامون برخی انحرافات صورت بگیرد، زیرا مسجد و هیئت مکان‌های مقدسی هستند که نقش مهمی برای ورود به این مسئله دارد.

امام جمعه بهار با بیان اینکه فعالیت‌های خوبی در هیئت و مسجد پیرامون بحث شناخت سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری صورت گرفته است، ادامه داد: شناخت و مطالعه کتب شهید مطهری برای جوانان یک امر ضروری و لازم است.

وی نقش بررسی سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری و تأثیر مثبت و آموزنده این آثار در رشد و تعالی خانواده و جامعه اسلامی را مهم و انکار ناپذیر دانست و افزود: مطالعه و پرورش آثار شهید مطهری لازمه تعالی جامعه اسلامی است.

ارزنده با تاکید بر اینکه فعالیت هیئت‌ها و مساجد نباید به مراسم‌های عزاداری و جشن ختم شود، بلکه کار فرهنگی باید انجام شود، افزود: این نقش هیئت‌ها در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و توانسته‌اند با حضور فعال افراد متعهد و متخصص، وظیفه آشنا کردن جوانان با معارف و شناخت اسلام را انجام بدهند.