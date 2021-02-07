ترویج انگاره های ارزشی انقلاب امری مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجایی صبح یکشنبه درحاشیه افتتاح طرح‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در بابل گفت: انعکاس مستمر دستاوردهای درخشان انقلاب مایه مباهات دوستداران نظام اسلامی در داخل و خارج و نیز سرافکندگی و یاس دشمنان غدار می‌شود.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به پیشرفت‌های خیره کننده کشورمان در بعد از پیروزی نهضت شکوهمند اسلامی افزود: مزاحمت استکبار و جنگ تحمیلی حرکت پیشتازانه انقلاب اسلامی را سد نکرد اما باعث تأخیر در تحقق اهداف والای آن شد.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی احیای عزت و شکوه مردم ایران در پرتو انقلاب را یادآورشد وافزود: عظمت انقلاب اسلامی در همه عرصه‌ها متجلی و روبه جلو است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر نقش تأثیر گذار جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی گفت: انقلاب اسلامی در حل چالش‌های بین المللی و تحولات منطقه‌ای نقش تعیین کننده و راهبردی دارد.

کریمی فیروزجایی نادیده انگاشتن دستاوردهای بی نظیر انقلاب را مانند ندیدن تابش خورشید و مایه تأسف دانست وافزود: انقلاب اسلامی هم اکنون در اوج بالندگی مانع بزرگ تحقق رویاهای سلطه گرانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.

این مسئول پارلمانی ضرورت توجه به اتحاد و انسجام ملی را برای پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی خاطر نشان کردوافزود: معتقدان و دلبستگان حقیقی انقلاب و آرمانهای والای آن باید با پرهیز از اختلافات داخلی برای پیشبرد سریع اهداف محوری انقلاب بکوشند.

این نماینده مجلس مردم را عمق استراتژیک نظام دانست وافزود: همه دستگاه‌های مسئول در کشور باید جلب رضایتمندی مردم را وجهه همت خود فرار دهند و از ناراضی تراشی حذر کنند.

کریمی فیروزجایی باتاکید بر الگوهای معرفتی انقلاب گفت: ترویج انگاره‌های ارزشی و تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب نیازمند سختکوشی و کاربست روحیه جهادی در عرصه خدمت است.