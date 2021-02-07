دامنه بارش ها در غرب، جنوب غرب و جنوب کشور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده بارش در غرب و جنوب غرب، مناطقی از جنوب و مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و خراسان شمالی ادامه دارد همچنین بارش در مناطق سردسیر و ارتفاعات به‌صورت برف و در مناطق جنوبی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید است.

شدت بارش نیز امروز در شمال و شرق خوزستان، بوشهر، نیمه غربی فارس، شمال خلیج فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری خواهد بود.

روز دوشنبه بارش پراکنده در استان‌های یزد، خراسان شمالی و شمال کرمان ادامه دارد و به‌تدریج سامانه بارشی طی این روز از کشور خارج می‌شود و از روز سه‌شنبه تا اوایل هفته آینده در بیشتر مناطق آسمان صاف خواهد بود.

امروز در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب غرب و نیمه شرقی کشور وزش باد شدید رخ می‌دهد که خیزش گرد و خاک در برخی نقاط شرق و جنوب شرق را به دنبال دارد.