آبگیری سدالنهضه امنیت ملی سودان را هدف قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «یاسر عباس» وزیر منابع آبی سودان گفت: اگر دومین آبگیری سد النهضه در ژوئیه سال آینده به پایان برسد این تهدید مستقیم برای امنیت ملی ما است. این موضوع نیمی از جمعیت ساکن در سودان مرکزی را از نظر آبیاری پروژه های کشاورزی و تولید برق از سدهای «رصیرص» و «مروی» تهدید خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم توافق الزام آور در مورد مقدار آب جاری از سد النهضه و تبادل اطلاعات روزانه، بهره برداری از سد رصیرص غیرممکن خواهد بود. در صورت عدم توافق سد مروی ۳۰ درصد از انرژی الکتریکی تولید شده خود را از دست خواهد داد که بر ایستگاه های آب آشامیدنی تأثیر منفی می گذارد.

گفتنی است که اتیوپی در مرحله نخست، آب‌گیری این سد را به حجم ۴.۹ میلیارد متر مکعب به اتمام رساند.

سودان، مصر و اتیوپی نزدیک به یک دهه است که در مورد مدیریت و پر کردن مخزن سد النهضه که آدیس آبابا بر روی رود نیل می سازد در حال مذاکره هستند اما تاکنون توافقی بین طرفین حاصل نشده است.

این پروژه که در سال ۲۰۱۱ به بهره برداری رسید در صورت تکمیل بزرگترین تأسیسات برق آبی در آفریقا خواهد بود. دو کشور پایین دست یعنی سودان و مصر از اینکه این سد تأسیسات آنها را تهدید کند هراس دارند.

سودان میانجیگری سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و ایالات متحده را در این مورد پیشنهاد می کند. آخرین دور مذاکرات ماه گذشته به شکست انجامید.

چندین دور گفت وگو بین مقامات سه کشور در طول سال‌های گذشته با میانجیگری و ابتکار کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اتحادیه عرب انجام شده اما تاکنون به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است.

مصر پیش‌تر نیز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود که مانع اقدامات یکجانبه ای شود که می‌تواند فرصت دستیابی به یک توافق را تحت‌الشعاع دهد.