عملیات والفجر ۸ از معجزات الهی بود/ترامپ به زباله دان تاریخ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه نینوا گلستان، سردار علی ملک شاهکوهی در ویژه برنامه «میدان انقلاب» به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و عملیات والفجر ۸، اظهارکرد: در دوران دفاع مقدس هرجا از موضع قدرت وارد شدیم و مثل فتح خرمشهر و فتح فاو دست برتر را گرفتیم دشمن از مواضع خود عقب نشینی کرد.
وی افزود: والفجر ۸ یکی از معجزات الهی دوران دفاع مقدس و جزو شاخص ترین عملیاتهای ما بود که نحوه اجرای این عملیات تا سالها در دانشگاههای نظامی جهان تدریس میشد.
فرمانده سپاه نینوا گلستان بیان کرد: ۴۲ سال است که از سختترین موانعی که پیش رو داشتیم با صلابت عبور کرده ایم و با قدرت هم این راه را ادامه خواهیم داد.
ملک شاهکوهی اضافه کرد: امروز ترامپ تروریست و دوستانش به زباله دان تاریخ پیوسته اند اما جمهوری اسلامی هنوز سربلند ایستاده است.
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