رشد ۱۰۰ درصدی ترافیک اینترنت همراه اول در ایام کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضا تفاهمنامه همکاری «توسعه خدمات دیجیتال و زیستبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» صبح روز گذشته یکشنبه ۱۹ بهمنماه با حضور مهدی اخوانبهابادی، مدیرعامل همراه اول و محمدرضا کلایی، شهردار مشهد در راستای ساماندهی و برنامهریزی روال ایجاد شهری زیستپذیر و یکپارچه در برج همراه برگزار شد.
این تفاهم با رویکرد توسعه خدمات دیجیتال، قرار است تا در کنار عرضه خدمات متنوع، روزآمد، بهینه و یکپارچه، اهداف دیگری نظیر کاهش سفرهای غیرضروری، بهینهسازی مصرف انرژی و ایجاد فرصتهای جدید نوآورانه و کسبوکارهای نوین، افزایش بهرهوری، توسعه پایدار و مدیریت شهری متناسب با زیستبوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر مشهد محقق شود.
از جمله اهداف این تفاهمنامه، توسعه زیستبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند در مشهد با عنوان «مشهد شهر هوشمند، شهر امید و زندگی»، همکاری جهت ایجاد و توسعه خدمات دیجیتال و ایجاد فضای مناسب در شهر مشهد در قالب پارک سرویسهای دیجیتال جهت نمایش توانمندیهای راهکارهای دیجیتال است.
مهدی اخوانبهابادی، مدیرعامل همراه اول در این جلسه با تأکید بر اینکه نقطهقوت همراه اول «اعتبار» آن است، اظهار کرد: هماکنون حدود ١٠٠ میلیون مشترک داریم و تعداد مشترکان دائمی ما چند برابر رقبای حاضر در بازار است.
وی با اشاره به اینکه در ایام کرونا، سال سختی برای همراه اول رقم خورد، عنوان کرد: ترافیک مصرفی اینترنت در شبکه ما نسبت به سال قبل تقریباً ٢ برابر شد و تقاضا برای دریافت سرویسهای مختلف در بین مشترکان شکل گرفت.
اخوانبهابادی همچنین در ادامه سخنانش اشارهای به برنامه چشمانداز همراه اول داشت و بیان کرد: تثبیت جایگاه همراه اول به عنوان «یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» محور این برنامه است.
مدیرعامل همراه اول با اشاره به جایگاه این برنامه پنجساله تصریح کرد: در راستای اجرای این برنامه سه لایه کسبوکار را در نظر گرفتهایم که یکی به «کسبوکار اصلی» اپراتور اشاره دارد و به عنوان Core شناخته میشود و مبتنی بر ارائه خدمات صوت و پیامک، دیتا و سرویسهای دیجیتال به مشترکان است.
وی ادامه داد: لایه نزدیک به کسبوکار اصلی (Near core) نیز به ارائه خدمات سازمانی، اینترنت اشیا و ارائه خدمات مدیریت شده شرکتی مانند شرکت «مبیننت» اشاره میکند.
اخوان بهابادی همچنین گفت: اما در لایه سوم که با عنوان Beyond core شناخته میشود، بهدنبال سرمایهگذاری در شرکتهای دیجیتال مانند «روبیکا» و تبدیل شدن به بازیگر مهمی در عرصه سرمایهگذاریهای خطرپذیر هستیم تا در نهایت بتوانیم درآمد پیشبینی شده را محقق سازیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان ظرفیتهای موجود همراه اول که در حال تبدیل کردن کسبوکار این شرکت به «دیجیتال» است، خاطر نشان کرد: توانستیم سرویس دانشآموزی «شاد» را برای حدود ١۴.۵ میلیون دانشآموز کشور توسعه دهیم که پهنایباند مصرفی آن از پهنایباند مصرفی واتساپ در ایران بیشتر شده است.
وی همچنین تأکید کرد که در بحث توسعه زیرساختهای مشهد، نگاهمان اقتصادی نیست و این شهر برای ما جایگاه خاص و ویژهای دارد.
در ادامه کلایی شهردار مشهد نیز با بیان اینکه مشهد، شهری با اقتصاد قدرتمند است و وجود حرم مطهر امام رضا (ع)، فرصتی برای اجرای پروژههای مختلف است، اظهار کرد: اگر اپراتور و شهرداری دست به دست هم دهند، قطعاً میتوانند بسیاری از کارها را به مرحله انجام برسانند؛ بنابراین پیشنهادمان تقویت زیرساختهای همراه اول در مشهد است.
شهردار مشهد همچنین خواستار گسترش همکاریها در زمینههای توسعه خدمات یکپارچه شهری بر بستر فناوریهای موبایل، ارائه سرویس کیف پول همراه، روشنایی هوشمند معابر، نظارت هوشمند بر آلودگی هوا، سامانه هوشمند اعلام حریق، ارائه خدمات چتر وایفای، ارائه خدمات مرکز داده، ایجاد درگاه ارتباطی با فعالان خلاق و نوآور در این عرصه بهمنظور جذب ایدههای نو و بهرهگیری از آن و همچنین سرویسهای شبکههای اختصاصی امن ثابت و همراه شد.
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