سارق ۵۰۰ میلیون تومانی طلا در اهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت آقاپور افزود: در پی گزارش سرقت طلا از منزل شهروندان اهری به نیروی انتظامی شهرستان اهر؛ بررسی موضوع سریعاً در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی؛ موفق به شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای به دام پلیس افتاد.

آقاپور ابراز داشت: در این راستا طلای سرقتی ۵۰۰ میلیون تومانی کشف و به همراه سارق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی شهرستان اهر تحویل شد.

وی افزود: از شهروندان تقاضا می‌کنیم تا از نگهداری اموال و اشیای قیمتی و وجه نقد در منزل خودداری کنند و حدالامکان اموال خود را رها نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک اعم از افراد ناشناس در محلات؛ مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.