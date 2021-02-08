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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

فرمانده انتظامی شهرستان اهر:

سارق ۵۰۰ میلیون تومانی طلا در اهر دستگیر شد

سارق ۵۰۰ میلیون تومانی طلا در اهر دستگیر شد

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر گفت: سارق ۵۰۰ میلیون تومانی طلا در اهر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی شهرستان اهر تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت آقاپور افزود: در پی گزارش سرقت طلا از منزل شهروندان اهری به نیروی انتظامی شهرستان اهر؛ بررسی موضوع سریعاً در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی؛ موفق به شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای به دام پلیس افتاد.

آقاپور ابراز داشت: در این راستا طلای سرقتی ۵۰۰ میلیون تومانی کشف و به همراه سارق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی شهرستان اهر تحویل شد.

وی افزود: از شهروندان تقاضا می‌کنیم تا از نگهداری اموال و اشیای قیمتی و وجه نقد در منزل خودداری کنند و حدالامکان اموال خود را رها نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک اعم از افراد ناشناس در محلات؛ مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 5142094

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    نظرات

    • همسایه IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
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      پاسخ
      سلام میشه پلیس تماسهای ساعات ارتکاب جرم را بررسی کند ببیند مثلا آن ساعات با چه کسانی هماهنگ شده

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