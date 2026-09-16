آیت الله دژکام: نباید «آموزش» سایه خود را بر «پرورش» بیندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل آموزش و پرورش استان فارس که همزمان با آغاز سال تحصیلی در ادارهکل آموزش و پرورش فارس برگزار شد، با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزههای اسلامی گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) هنگام ورود به مسجد در جمع افرادی قرار گرفتند که مشغول آموزش علم بودند و این رفتار، اهمیت علمآموزی را برای جامعه اسلامی نشان میدهد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در فارس افزود: حدود یک میلیون دانشآموز و ۷۰ هزار معلم در مدارس استان حضور مییابند و فرایند تعلیم و تربیت را در سال جدید دنبال میکنند.
بار سنگین تعلیم و تربیت بر دوش آموزش و پرورش
نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند از عهده همه مسئولیتهای خود برآید، گفت: همه دستگاهها، خانوادهها و مردم باید در بازگشایی مدارس و ادامه فعالیتهای این مجموعه همکاری کنند، چراکه شرح وظایف آموزش و پرورش بسیار سنگین است.
آیت الله دژکام ادامه داد: رسالت آموزش و پرورش در دو ساحت «آموزش» و «پرورش» تعریف شده است، اما امروز بخش قابل توجهی از دغدغه خانوادهها به پیشرفت تحصیلی و موفقیت آموزشی فرزندانشان معطوف شده است.
وی اضافه کرد: توجه بیشتر جامعه به مسائل آموزشی، ضرورت اهتمام جدیتر به حوزه تربیتی و پرورشی را افزایش میدهد و نباید این بخش در میان دغدغههای تحصیلی دانشآموزان به حاشیه برود.
هویت دانشآموزان باید در مدرسه ساخته شود
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها و مسئولان آموزش و پرورش به تربیت دانشآموزان اظهار کرد: حوزه پرورش یک ضرورت اساسی است و باید در کنار آموزش مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین درباره دانشآموزانی که از تحصیل بازمیمانند، گفت: در برخی موارد ممکن است کمتوجهی خانواده نیز در این مسئله نقش داشته باشد و بنابراین خانوادهها باید نسبت به استمرار تحصیل فرزندان خود حساس باشند.
آیت الله دژکام با اشاره به اهداف نظام تعلیم و تربیت افزود: دانشآموزان باید به گونهای تربیت شوند که نسبت به دین و میهن خود احساس مسئولیت داشته باشند و بتوانند از ارزشهای دینی و ملی دفاع کنند.
وی تصریح کرد: عشق به وطن و دین، احترام به پرچم و قرآن کریم از جمله مبانی تربیتی است که باید در دانشآموزان تقویت شود و اگر در این زمینه موفق نباشیم، با یک خلأ جدی در نظام تربیتی مواجه خواهیم شد.
حوادث اخیر زنگ هشدار تربیتی بود
امام جمعه شیراز با اشاره به حوادث سالهای اخیر خاطرنشان کرد: این رویدادها ضعفها و کاستیهایی را در حوزه تربیت نشان داده است و باید برای تقویت هویت ملی، هویت اسلامی و فرهنگ دفاع از وطن در میان دانشآموزان برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت تجمعات و حضورهای اجتماعی ادامه داد: تجمعات خیابانی میتواند یکی از ظرفیتهای بروز علاقههای دینی و ملی در جامعه باشد و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، استمرار این اجتماعات باید مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله دژکام پیشنهاد کرد از این ظرفیت در شش ماهه دوم سال برای فعالیتهای تربیتی استفاده شود و افزود: میتوان از حضورهای اجتماعی برای ارتقای هویت ملی دانشآموزان بهره گرفت و از این ظرفیت در مسیر تحقق مسئولیتهای تربیتی استفاده کرد.
عفاف و حجاب همچنان یک دغدغه ملی است
نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: این مسئله به یکی از دغدغهها و نگرانیهای سطح ملی تبدیل شده و موجب ناخرسندی و اندوه جامعه مؤمنان شده است؛ بنابراین باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی در پایان با اشاره به استقبال خانوادهها از مدارس شاهد و مدارس مذهبی تصریح کرد: اصرار برخی خانوادهها برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس شاهد و دیگر مدارس مذهبی، نشاندهنده وجود اعتقادات دینی و پایبندی آنان به اصول و ارزشهای اسلامی است.
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