به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی شماری از طرح‌ها به مناسبت دهه فجر در شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش گسترده‌ای به منظور توسعه زیرساخت‌ها در شمال استان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: گردشگری ساحلی و دریایی یکی از ظرفیت‌های مهم در شمال استان بوشهر است که تلاش می‌شود ضمن توسعه زیرساخت‌های این حوزه، از فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت مناسبی صورت گیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی شماری از طرح‌ها به مناسبت دهه فجر در شهرستان دیلم افزود: ۳۸ پروژه با اعتبار ۱۷۷ میلیارد تومان در شهرستان دیلم افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح ملی اقدام مسکن در دیلم افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۸ متر مربع شامل ۲۸ بلوک و ۱۶۲ واحد با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

احمد دشتی بیان کرد: بوم گردی «سی نیز» در روستای حصار دیلم در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع شامل ۹ سوئیت، ۲۴ تخت با سرمایه گذاری ۴۳ میلیارد ریال و اشتغال هش نفر افتتاح شد. همچنین مجتمع سنتی بین راهی در روستای نمونه گردشگری حصار با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد ریال و تسهیلات بانکی ۳۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی از افتتاح مجتمع خدمات رفاهی و جایگاه سوخت پدیده ماهرویان خبر داد و گفت: فاز نخست این مجتمع و یک جایگاه سوخت در زمینی به مساحت یک هکتار با اشتغال ۱۱ نفر در دیلم افتتاح شد و فاز دوم این پروژه شامل سوئیت های اقامتی است که در آینده تکمیل خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیلم بیان کرد: برای هر دو فاز این پروژه ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده و ۸۵۰ میلیون تومان هم تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به افتتاح پرورش ماهی «سی باس» در قفس دیلم، گفت: پروژه پرورش ماهی از نوع «سی باس» دارای ۴ قفس ۱۲۵ تنی با ظرفیت اسمی هزار تن تولید ماهی است.

دشتی با اشاره به اینکه این پروژه در مساحت یک هکتار دریایی اجرا می‌شود افزود: در حال حاضر ۱۶۰ هزار بچه ماهی به آب ریخته شده و برداشت ۱۰۰ تن ماهی «سی باس» تا فروردین ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان در این طرح سرمایه گذاری شده و با اجرای این طرح، زمینه اشتغال ۱۵ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.