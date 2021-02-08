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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۲

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۳ هزار مددجوی کمیته امداد از تسهیلات بهره‌مند شدند

۳ هزار مددجوی کمیته امداد از تسهیلات بهره‌مند شدند

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: سه هزارو۵۸۶ مددجوی کمیته امداد در چهارمحال وبختیاری از تسهیلات بهره‌مند شدند.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار و۵۸۶ مددجوی کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری از تسهیلات بهره‌مند شدند، اظهار داشت: بیش از ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده است.

وی گفت: این میزان تسهیلات در راستای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا، کارگشایی، مسکن، تعمیر مسکن و… پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خودکفایی مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد است که در این راستا آموزش مهارت‌های شغلی و پرداخت تسهیلات به مددجویان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان ضروری است و باید تلاش کرد از تمام ظرفیت‌های برای خودکفایی مددجویان بهره گیری کرد.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جذب مددجویان در واحدهای تولیدی می‌تواند زمینه ساز خودکفایی مددجویان شود که در این مسیر حمایت‌های لازم انجام می‌شود.

کد مطلب 5142385

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