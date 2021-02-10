به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم ملی های تکواندو ایران و بلغارستان روز گذشته در خانه تکواندو آغاز شد. اردویی که قرار است سه هفته ادامه داشته باشد و در این مدت تکواندوکاران دو تیم زیر نظر فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی کشورمان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

اما «اسلاوی بینف» رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان اول اسفندماه برای بازدید از این اردو به تهران سفر خواهد کرد. وی در این مدت ضمن دیدار و گفتگو با سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان با برخی مقامات ورزشی نیز جلساتی را برگزار خواهد کرد.

«بینف» عضو هیأت اجرایی و نایب رئیس اتحادیه تکواندو اروپاست که چندی پیش هدایت تیم ملی تکواندو بلغارستان را به فرزاد ذوالقدر عضو پیشین تیم ملی کشورمان سپرد.

بلغارستان در شهر صوفیه طی دو ماه آینده میزبان یک دوره تورنمنت بین المللی، رقابتهای انتخابی المپیک و مسابقات قهرمانی اروپا خواهد بود.