افتتاح ۲۱۳ پروژه مسکن و ساختمان به ارزش ۹۴۹ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی، پروژههای قابل افتتاح این وزارتخانه را در دهه فجر ۹۹، در ماههای پایانی امسال و چند ماه مانده به پایان دولت تدبیر و امید اعلام کرد.
این گزارش حاکی است که در مجموع در بخش مسکن و ساختمان ۳۰ هزار و ۶۶۶ واحد مسکن مهر و ۲۱۳ پروژه در این بخش با اعتبار هزینه شده ۹۴۹ میلیارد تومان در حال افتتاح است.
جزئیات واحدهای مسکونی قابل افتتاح مسکن مهر
از مجموع ۳۰ هزار و ۶۶۶ واحد مسکونی مهر که در دهه فجر قابل افتتاح است، ۲ هزار و ۹۷۴ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت یکهزار و ۸۰۳ واحد و در شهرهای جدید ۲۵ هزار و ۸۸۹ واحد است.
واحدهای مسکونی مهری در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت شاملِ ۵۰۴ واحد به شکل اجارهداری ۹۹ ساله در آذربایجانشرقی، ۶۱ واحد اجارهداری حرفهای و ۲۲۸ واحد به شکل تفاهمنامه سه جانبه در بوشهر، ۴۶۲ واحد اجاره داری ۹۹ ساله و ۹۶ واحد به شکل تفاهمنامه سهجانبه در خراسانشمالی، ۱۲۶ واحد اجارهداری ۹۹ ساله و ۳۰۶ واحد به شکل تفاهمنامه سهجانبه در قزوین، ۱۲۷ واحد به شکل اجارهداری ۹۹ ساله و ۱۸۶ واحد به شکل تفاهمنامه سهجانبه در گیلان، و ۷۲ واحد به شکل اجارهداری ۹۹ ساله در استان مرکزی است.
جزئیات واحدهای مسکونی مهر قابل افتتاح در شهرهای جدید
در مجموع ۲۵ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید در ۱۹ استان در حال افتتاح است. این گزارش حاکی است که ۱۲۸ واحد مسکونی مهر در شهر جدید بهارستان، ۱۹۳ واحد مسکونی مهر در شهر جدید بینالود، ۱۰ هزار و ۶۳۱ واحد مسکونی مهر در شهر جدید پردیس، ۷ هزار و ۹۴۱ واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند، ۱۹۶ واحد مسکونی مهر در شهر جدید رامشار، ۱۸۳ واحد مسکونی مهر در شهر جدید سهند، ۱۰۲ واحد مسکونی مهر در شهر جدید شیرینشهر، یکهزار و ۴۹۱ واحد مسکونی مهر در شهر جدید گلبهار، ۵ هزار و ۲۴ واحد مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد افتتاح میشود و به بهرهبرداری میرسد.
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