تجربه «۱۰۸ دقیقه از یک قرن» با ۶ فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته فیلم کوتاه با عنوان «۱۰۸ دقیقه از یک قرن»، شامل ۶ فیلم کوتاه از فیلمسازان جوانیاست که از ۲۳ بهمنماه در سینماهای هنروتجربه سراسر کشور اکران میشود.
۱۰۸ دقیقه از ۶ فیلم کوتاه در ژانرهای مختلف که شامل «انبار» اثر حسین ترکجوش، «حفره» اثر زهرا ترکمنلو، «بعدی» اثر سعید صادقی سرارودی، «نیستن» اثر علی میانجی، «راحانا» اثر کاظم دانشی و «من او نیستم» اثر پویا مامقانی میشود.
این ۶ اثر پیش از این در جشنوارههای جهانی مختلف به نمایش در آمده و موفقیتهایی را کسب کردهاند.
علاقهمندان برای خرید بلیط میتوانند به سامانه «سینماتیکت» مراجعه کنند.
نظر شما