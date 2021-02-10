خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مردم استان‌های مختلف کشورمان امروز در جریان راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن شاهد سخنرانی برخی مسئولان بودند، در استان تهران رئیس‌جمهور سخنرانی کرد و بسیاری از مسئولان ارشد ملی در جمع شهروندان تهرانی حضور یافتند.

اما استان‌های دیگر کشور هم شاهد سخنرانی پررنگ مسئولان و چهره‌های سیاسی در راهپیمایی امروز بود که بخش‌هایی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های برخی از این مسئولان در زیر می‌آید.

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ابهت پوشالی آمریکا از بین رفته است

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ظهر امروز در مراسم جشن انقلاب در تبریز گفت: مردم آذربایجان ۴۲ سال است که ایستاده‌اند. خدا را شاکریم به خاطر انقلابی که حق حیات به گردن ما دارد و اسلام را احیا کرده و ما به حیات طیبه رسیدیم.

وی ادامه داد: خدا را شاکریم به خاطر نعمت ولی فقیه که همه دشمنان را ذلیل و مؤمنان را عزیز کرده است. خدا را به خاطر این مردم شاکریم که با این حجم از دشمنی‌ها ایستاده‌اند و با معجزه انقلاب، دشمنان به عقب رانده شده‌اند.

وی سپس افزود: فراز و نشیب داشته‌ایم ولی توقف نداشتیم. به قول حاج قاسم سلیمانی، آمریکا شاخص‌های ابر قدرتی را از دست داده است، آمریکا در مسائل داخلی و اجتماعی خود و در برابر کرونا مشکل دارد.

وی افزود: ما در صنایع نظامی و دفاعی در اوج قدرت هستیم، چون ایستاده‌ایم. اگر این اقتدار و ایستادگی و کار جهادی جوانان نبود، اکنون موشک‌های دشمن بر سرمان فرود می‌آمد.

حاجی صادقی ادامه داد: هر جا که حرف رهبری را گوش دادیم، جلوتر رفته‌ایم و امروز دشمن جرأت حمله به ایران ندارد. آنجا که به توان خودمان تکیه کرده‌ایم، به موفقیت دست پیدا کردیم. امروز روزی است که باید از گذشته عبرت بگیریم، از دشمن جز دشمنی انتظار نداشته باشیم.

عدم اداره کشور به صورت شرطی / زندگی شایسته حق ملت ایران است

علی نیکزاد در آئین گرامیداشت ۲۲ بهمن و حاشیه مراسم راهپیمایی خودرویی و موتوری به همین مناسبت در اردبیل اظهار کرد: جمهوری اسلامی به دنبال پهن کردن فرش قرمز زیر پای آمریکایی‌ها نیست و در مذاکره با آمریکا دست و پاچه عمل نمی‌کنیم.

وی به ویژگی‌های حکومت به ویژگی‌های حکمرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: بنیان انقلاب اسلامی بر پایه احکام نورانی اسلام بنا شده است و به‌هیچ‌وجه به اردوگاه غرب و شرق و روش‌های نولیبرال و سوسیالیسم وابستگی ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: امام راحل در سال ۵۷ این حق را به مردم داد تا نوع حکومت خود را تعیین کنند اما از همان روز که جمهوری اسلامی ایران برگرفته از ارزش‌های دینی شکل گرفته نظام غرب و شرق تلاش می‌کنند تا ریشه این حکومت ارزشی و الهی را بخشکانند.

نیکزاد تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران را در عرصه تعاملات بین‌المللی و سیاسی را یادآور شد و گفت: دفاع از حق مظلوم، عدم همراهی با استکبار و همچنین آرمان‌خواهی در مسیر احیای ارزش‌های انسانی از جمله این ویژگی‌ها است که جمهوری اسلامی ایران را به قطب بی‌بدیل حق‌خواهی در دنیا تبدیل کرده است.

نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: هرچند در حوزه معیشت، اقتصاد و برقراری عدالت اجتماعی در کشور مشکلات و نواقصی وجود دارد اما شایسته نیست عده‌ای بخواهند دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را با رژیم سرتا پا وابسته پهلوی مقایسه کنند.

انقلاب اسلامی بزرگترین اتفاق بعد از عاشوراست

سعید اوحدی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راه‌پیمایی ۲۲ بهمن در شهر کرج اظهار کرد: بدون شک اگر امروز می‌توانیم در روز ۲۲ بهمن از عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی دم بزنیم به دلیل حماسه‌آفرینی ملت ایران به ویژه شهدا طی ۴۲ سال گذشته است.

وی بیان کرد: امروز اگر در ۲۲ بهمن از انقلابی اسلامی صحبت می‌کنیم به دلیل آن است که ملت ایران قدرتمندانه در برابر ۴۲ سال توطئه دشمنان ایستادگی کردند تا انقلاب خود را پابرجا نگه دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: دشمنان تمام تلاش خود را به کار برده بودند و سعی داشتند تا انقلاب اسلامی به چله خود نرسد و قبل از برگزاری چهلمین سال پیروزی این نظام مقدس را به زمین بزنند اما امروز به کوری آنها با اقتدار چهل و دومین سال پیروزی آن را جشن می‌گیریم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه خاورمیانه نقطه اتصال در دنیاست، گفت: بیش از ۵۰ درصد ذخایر دنیا در دست مردم حاضر در خاورمیانه است که باعث می‌شود چشم طمع دشمنان به این سمت باشد.

وی اسرائیل را غده سرطانی برای مردم فلسطین خواند و افزود: آمریکا قبل از انقلاب، رژیم پهلوی را به عنوان ژاندارم انتخاب کرد و معاون اول رئیس جمهور منفور آمریکا در دی ماه ۵۶ به ایران آمد و یک سال به طول نکشید که اقیانوس خروشانی از عزم مردم با رهبری و امام راحل در دفاع از ارزش‌های اهل بیت و انقلاب به میدان آمدند و عظمت آفریدند.

ماندگاری انقلاب اسلامی نشانه موفقیت مدیریت ولایت فقیه است

آیت‌الله سید احمد خاتمی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر سابقه درخشانی در مقابله و مبارزه با استعمار و استکبار دارد و شهدای بزرگی را در این راه تقدیم کرده است.

وی با اشاره به نقش شهید رئیس‌علی دلواری در مبارزه با انگلیس خاطرنشان کرد: امروز نیز همین رئیس‌علی‌های دلواری حضور دارند و مقابل زیاده‌خواهی‌های بیگانگان ایستاده‌اند.

امام‌جمعه موقت تهران با تقدیر از حضور گسترده مردم بوشهر در مراسم ۲۲ بهمن با وجود شرایط کرونایی ادامه داد: حرکت مقدس راه‌پیمایی خودرویی و موتوری پیام‌های برجسته‌ای دارد و مهمترین پیام آن بیعت مجدد با دین، نظام اسلامی و ولایت است.

وی با اشاره به اینکه این حضور بیانگر علاقه مردم به دین و دفاع از انقلاب اسلامی است افزود: همه نظرسنجی‌های فعال در کشور می‌گوید که عشق به دین و مقدسات در جان مردم ما موج می‌زند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اینکه مردم حامی نظام اسلامی هستند و اجازه نمی‌دهند آسیبی به این نظام و انقلاب وارد شود، تصریح کرد: هیچ‌کس منکر مشکلات اقتصادی و گرانی‌های افسارگسیخته نیست اما همگان اسلام به ذات خود ندارد عیبی! هر عیب که هست از مسلمانی ماست.

عملکرد برخی افراد نباید موجب خدشه در روح نظام شود

مهرداد بذرپاش ظهر چهارشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی نمادین موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن ری که در جوار حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: امروز با توجه به دستاوردهای علمی و نظامی موجود در کشور مشاهده می‌کنیم که سخن امام راحل که می‌فرمودند؛ «در کنار بلوک شرق و بلوک غرب قدرت دیگری به نام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است» محقق شده و با قدرت، پناهی برای آزادگان و مظلومان جهان محسوب می‌شود.

بذرپاش با تاکید بر حضور و حمایت‌های مردم از نظام گفت: امروز از افراد آگاهی که طاغوت و وقایع آن زمان را به خوبی لمس کرده‌اند توقع می‌رود که برای ۷۰ درصد جمعیت ایران که در حال حاضر متولدین پس از انقلاب هستند آن زمان و خفقان آن روزها را تبیین کنند و رسانه‌ها به این موارد بپردازند.

خودباوری در ملت‌های اسلامی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن در شهرکرد با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: خودباوری در ملت‌های اسلامی در جهان از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: پیروزی‌های جبهه مقاومت به علت الگوگیری از جمهوری اسلامی است و هم اکنون شاهد این هستیم که کشور به برکت انقلاب اسلامی در جهات دارای اقتدار و عزت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تشکیل حکومت علوی و عاشورایی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام متفاوت از حکومت‌های به ظاهر دموکراسی است.

وی تاکید کرد: ۲۲ بهمن ۵۷ به فرموده امام خمینی (ره) آغاز حاکمیت خداوند بر روی کره زمین بود و مردم انقلابی ایران اسلامی پرچمی را بر روی کره زمین بلند کردند که این پرچم آغاز حاکمیت الله بود.

نبود مهارت در معرفی انقلاب / بیانیه گام دوم سرلوحه کار مدیران باشد

حجت الاسلام محمد رضا تویسرکانی ظهر چهارشنبه در مراسم ۲۲ بهمن در حسینه جماران بیرجند، خراسان جنوبی امن‌ترین استان ایران دانست و افزود: این استان دارای مردمی سخت‌کوش و انقلابی در طول تاریخ بوده که همیشه عازم پیاده کردن مکتب اهل بیت بوده‌اند.

وی با بیان اینکه به ۲۲ بهمن و انقلاب باید نگاه قرآنی داشت، گفت: این انقلاب تنها سیاسی، مردمی، اجتماعی، شورش و خیزش عمومی نبود چراکه در طراحی پروردگار و مهندسی خداوند، انقلاب اسلامی برای ظهور حضرت حجت (عج) زمینه سازی می‌کند.

حجت الاسلام تویسرکانی انقلاب را یک معجزه الهی دانست و گفت: انقلاب دارای حرکتی فوق بشر بود و پیروزی آن در دستگاه محاسباتی هیچ دوست و دشمنی نمی‌گنجید.

دشمن به دنبال فشار حداکثری و تعهد حداقلی است

سعید جلیلی قبل از ظهر چهارشنبه در سخنانی که به مناسبت سالروز ۲۲ بهمن ماه در حرم مطهر امام هشتم (ع) ایراد شد، با بیان اینکه خیابان‌های مشهد از امام رضا (ع) تا شهید اندرزگو و مسجد بناها شاهد خون‌های ریخته شده شهدای انقلاب هستند، گفت: ملت ایران بیش از ۴۰ سال در این مسیر مقاومت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در این مسیر باقدرت و صلابت و بصیرت حرکت می‌کنیم، گفت: ملت ایران نشان داده که در همه عرصه‌ها حتی اگر دشمن با تمام توانش به میدان آمده باز هم در میدان حاضر بوده‌اند و این امری است که امروز دشمنان ما هم بدان اعتراف می‌کنند چرا که اگر ملت ما آرمانی داشت آن را محقق کرد و اگر مقاومت کرد فقط مقاومت نبود بلکه همراه با پیشرفت بود.

جلیلی بیان کرد: آنهایی که می‌گفتند ملت ایران نمی‌تواند جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلابش را ببیند، امروز شاهد این جشن‌ها هستند و خودشان دیگر در صحنه سیاست حضور ندارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز موفقیت ما در سایه «مقاومت فعال هوشمندانه» است، اظهار کرد: آنها می‌خواهند القا کنند که اگر افرادی رفتار غلط داشتند یک استثنا بوده است؛ مثلاً ترامپ یک استثنا بوده است، اما ملت ما این را می‌فهمد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رفتار تاریخی دشمنان ملت ایران گفت: مگر هایزر را برای حفظ شاه نفرستادند؟ مگر در طبس و جنگ تحمیلی وارد نشدند؟ مگر در دوره اوباما دانشمندان ما ترور نشدند؟ مگر بدعهدی در برجام را آغاز نکردند؟ مگر فشار حداکثری و فلج کننده نداشتند؟ تاریخ آمریکا تاریخ استخدام پیشرفت در مسیر شرارت است، مگر موضوع هسته‌ای را آمریکا شروع نکرد؟

مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص مسئولان دارد

حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایان راهپیمایی خودرویی مردم حماسه‌ساز سمنان اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص و غیرعلمی مسئولان دارد.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه‌شناسی و رهبری صالح از ارکان این انقلاب است، افزود: باید این پشتوانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقویت شود تا بسیاری از مشکلات در جامعه امروز را رفع کنیم.

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه رهبری مدبرانه و مردم ولایتمدار از ارکان اصلی این انقلاب هستند، تصریح کرد: در نگاه قرآن، رهبری جامعه اسلامی باید به دست پیامبران و ائمه اطهار (ع) باشد و در دوران غیبت امام زمان (عجب) این مسئولیت در دست فقیه عالم، عادل، شجاع و توانا قرارگرفته است.

محرومیت‌زدایی و استقرار عدالت شعار مستمر و همیشگی نهضت اسلامی است

منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق کشورمان ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در زاهدان اظهار داشت: روح بلند و بزرگ امام خمینی (ره) تحولی عظیم در عمق، جان و فکر ملتی ستبر، شجاع و انقلابی به جا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه سه عامل اسلام، رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) و اتحاد مردم پیروزی انقلاب اسلامی را تضمین کرد، افزود: ملت ایران طی این ۴۲ سال با پیروی از تحلیل‌های درست، روشنگری‌های به موقع و تدبیرهای هوشمندانه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب مشکلات را پشت سر گذاشتند و دستاوردهای بی نظیری را به دست آوردند.

وزیر پیشین امور خارجه ادامه داد: ملت ایران طی این ۴۲ سال با وجود دشمنی‌ها و فتنه، آتش‌افروزی‌ها و دسیسه‌ها که هر کدامش برای از بین بردن و در هم شکستن مقاومت یک ملت کفایت می‌کرد با بصیرت و مقاومت عبور کرد.

قضاوت عملکرد انقلاب با نگاه محدود عادلانه نیست

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی قبل از ظهر چهارشنبه در سخنرانی راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در زنجان، با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در طول چهل و دو سال گذشته با همه وجود از آرمان‌های انقلاب دفاع و پاسداری کرده‌اند، گفت: امروز همه ما به این موضوع اشرافیت داریم که مردم ایران اسلامی از بمباران دوران دفاع‌مقدس گرفته تا امروز که با بیماری منحوس کرونا درگیر هستیم، از انقلاب حراست کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور امروز مردم ایران اسلامی در راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن، با وجود اینکه با شکل و شمایل متفاوتی برگزار شد اما از بصیرت و شکوه آن ذره‌ای کاسته نشد و این خود حاکی از پایمردی مردم ایران در راهی که در پیش گرفته‌اند، است، افزود: این حضور پیغام شفاف و روشنی به همه جهانیان داشت و آن اینکه مردم ایران پای انقلاب‌شان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، از کاندیداها خواست تا برنامه‌های خود را منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب ارائه دهند، بیان کرد: امروز که بیش از چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم، باید قضاوت در خصوص عملکرد چهل سال گذشته، با نگاه محدود نبوده و این قضاوت با در نظر گرفتن همه جزئیات باشد، در غیر این صورت قضاوت عادلانه‌ای نخواهیم داشت.

انقلاب اسلامی ادبیات سیاسی جهان را تغییر داد

حسینعلی امیری صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت ٢٢ بهمن در شیراز بیان کرد: بررسی ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب برای جوانان جامعه منجر به روشنگری خواهد شد و بیانگر دستاوردهای انقلاب است.

وی افزود: این مقایسه برای طیف‌های مختلف انقلاب حائز اهمیت است و می‌تواند کمک شایانی به بیان دستاوردهای انقلاب داشته باشد.

وی ادامه داد: آموزه‌های دینی، سیره عملی امام خمینی (ره) و فرامین مقام معظم رهبری موجب شد انقلاب به جایگاه کنونی خود دست یابد و بتواند در جهان تأثیر گذار باشد این در حالی است که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برچیدن نظام سلطنتی بود.

امیری افزود: در نظام سلطنتی مردم هیچ جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشتند و اگر انتخاباتی در دوران قبل از انقلاب برگزار می‌شد صرفاً انتصابات بود و رأی مردم جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشت.

استقلال مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به شمار می‌آید

حسین مظفر در مراسم پایانی راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن قزوین در تپه نورالشهدا اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تفکر جدید خود توانست در میان انقلاب‌های بزرگ دنیا نقشی متفاوت ایفا کند.

وی با بیان اینکه در این ۴۲ سال انقلاب اسلامی با بحران‌های زیادی از سوی دشمن روبرو شده است، افزود: تحریم، تهدید و تحمیل جنگ هشت ساله تنها بخشی از توطئه‌هایی بوده که دشمن بر علیه این کشور ساخته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: تلاش دشمن بر مبنای نابودی زیرساخت‌های اصلی نظام اعم از مادی و معنوی بود اما انقلاب اسلامی با قدرت تر از پیش مسیر خود را طی کرده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً اگر دشمنی‌ها نبود کشور به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یافت اما با وجود همه این مشکلات، دشمن نتوانسته است سدی در برابر توسعه انقلاب اسلامی بسازد.

انقلاب اسلامی اخلاق مداری را در ایران حاکم کرد

سید محمد حسینی صبح امروز در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن در سنندج اظهار کرد: مردم ما ثابت کرده‌اند که شعار ما می‌توانیم را به منصه ظهور رسانده‌اند و حماسه‌هایی خلق کرده‌اند که موجب سربلندی همه مسلمانان جهان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیمنه استکبار جهانی را در نقاط مختلف دنیا شکسته است و در حیات خلوت آمریکا امروز ایستاده است.

حسینی خاطرنشان کرد: طی ۴۲ سال اخیر مردم ایران با ایستادگی مثال‌زدنی خود به اوج قله‌های عزت رسیده‌اند و همانند قوم حضرت موسی خود را از دست فرعونیان زمان نجات دادند.

وی افزود: در دوران قبل از انقلاب آمریکا در تمامی شئون کشور ما دخالت داشت و ده‌ها هزار مستشار آمریکایی در ادارات و سازمان‌های مختلف حضور داشتند و ثروت ایران را به تاراج می‌بردند.

حسینی تصریح کرد: با انقلاب به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دست پیدا کردیم و اخلاق مداری در کشور ما حاکم شد و این مهم موجب اخوت و برادری مسلمانان منطقه شد.

مشکلات معیشتی مردم رفع شود / نفوذ اشرافی گری در رگه‌های نظام

حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جوار مزار سپهبد شهید سلیمانی در کرمان اظهار کرد: سه اصل تغییر ناپذیر در قرآن داریم؛ اصل اول این است که خداوند انسان را آفرید و آزمایش الهی را برای تمامی انسان‌ها قرار دارد.

وی گفت: اصل دوم این است که بدون آزمایش به هیچ فردی درجه داده نمی‌شود؛ افتخار شهید سلیمانی هم به شهادت و جایگاهی است که خداوند به او عطا کرده است.

حاجی بابایی بیان کرد: هیچکس مانند مقام معظم رهبری با قواعد بین المللی برای توقف دشمنان آشنا نیست؛ رهبر انقلاب فرمودند «دشمنان یک زبان بیشتر نمی‌فهمند و آن زبان زور، قدرت و مقاومت است».

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری کسی را می‌خواهند که کاملاً فدایی نظام باشد و در این راه از جایگاه خود سوءاستفاده شخصی نکند اما امروز بزرگترین مصیبت نظام این است که برخی‌ها نظام را برای منافع خود خرج می‌کنند.

کشور هیچگاه از توطئه دشمنان خالی نبوده است

فرهاد دژپسند پیش از ظهر چهارشنبه در آئین راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در گرگان اظهار کرد: ۴۲ سال از زمانی که رژیم غاصب و کسانی که منافع سرشاری از کشور داشتند می‌گذرد و طی این مدت انواع و اقسام توطئه‌ها و برنامه‌های شیطانی توسط دشمنان طراحی و اجرا شد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: زنجیره توطئه‌ها که به منظور تسریع در اهداف دشمنان طراحی شده بود نقطه به نقطه عقیم ماند اما دشمن آرام نگرفت.

دژپسند بیان کرد: دشمنان نمی‌توانستند از منابعی که در سنوات گذشته از ایران غارت کرده بودند، دل بکنند لذا جنگ را تحمیل کردند.

وزیر اقتصاد گفت: دشمن تصور می‌کرد آنچه که بر سر ایران آورده بعد از پیروزی انقلاب هم می‌تواند پیاده کند اما خیال باطلی بود زیرا رهبری داشتیم که در غرب شناسی ید طولایی داشت.

وی بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب دست آنها را خواند و می‌دانست اگر با مدیریت و هوشمندی این امر درایت نشود، دشمن به اهداف خود خواهد رسید.

دشمن هرگز صحنه‌های حساس انقلاب را از ملت ایران خالی نخواهد دید

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در رشت با اشاره به اینکه باید بارها یوم الله ۲۲ بهمن را به مردم یادآوری کنیم، اظهار کرد: برخی از روزهای استثنایی و مبارک هستند همانند ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه که باید برای جلوگیری از غفلت مردم بارها تکرار و یادآوری شود.

وی با بیان اینکه در کنار قانون، رهبری مقتدر نیز باید وجود داشته باید تا تحول بنیادین در جامعه ایجاد کند، گفت: وجود قانون مترقی و رهبری مقتدر، آگاه و بیدار تأمین کننده سلامت جامعه است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی مردم را از میان ظلمت و ستم خارج و به سمت نور حرکت داد، افزود: ملت ایران در چهل و دو سال گذشته نشان داده‌اند که دشمن هرگز موفق نشده صحنه‌های حساس را از وجود این ملت خالی کند.

ترس آمریکا و صهیونیست‌ها از انتقام سخت / تبدیل ایران به الگوی منطقه

سرلشکر سید یحیی صفوی امروز در مراسم ۲۲ بهمن در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه خدمات نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی موجب سرافرازی و افتخار ایران و ایرانی شده است، گفت: امروز ملت‌ها و کشورهای دنیا، به خصوص ملت‌های اسلامی، شما ملت ایران و نظام سیاسی ایران را الگوی پیشرفت و مقاومتشان در مقابل سلطه بیگانگان می‌شناسند.

وی با تاکید بر اینکه در مقیاس جهانی، نظام دو قطبی قدرت جهانی فرو پاشید، اتحاد شوروی ۱۵ تکه شد و آمریکایی‌ها در چرخه افول و سرازیری قرار گرفته‌اند، گفت: آمریکایی‌ها به عنوان خبیث‌ترین دشمنان انقلاب اسلامی و ملت‌های آزاده و استقلال طلب، هم اکنون در درون جامعه خود به شکل آشفته و تنش به سر می‌برند، در انتخابات اخیر از نظر سیاسی و فرهنگی چقدر ضعیف و آسیب پذیر شدند، قدرت آمریکا دچار اضمحلال، و سیاست آمریکا نخ نما و بی آبرو شد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، بیان داشت: آمریکایی‌ها با شکست استراتژی، لشکر کشی نظامی، اشغال افغانستان و عراق مظلوم بعد از ۲۰ سال نتوانست به اهداف خود برسد.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه آمریکا هزینه‌های زیادی کرد و بیش از ۳۰ هزار نفر کشته و زخمی داد، گفت: در این روند ۲۰ ساله فرصت‌های خوبی برای چینی‌ها، روسیه و ایران حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها که در معادله قدرت جهانی، رقابت اصلی را با چینی‌ها و روس‌ها داشتند، در افغانستان و عراق درگیر شدند که در این راستا چینی‌ها از نظر اقتصادی و روس‌ها از نظر نظامی پیشرفت کردند، ایران هم دو دشمن خود را در شرق و غرب کشور، به دست ظالم بزرگ‌تر از دست داد و قدرت نفوذ خود، عمق بخشی سیاسی، فرهنگی و امنیتی خود را از خلیج فارس و دریای خزر تا مدیترانه امتداد داده است.

آخرین گزینه آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی مذاکره است

سردار محمدحسین سپهر در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در همدان اظهار کرد: انقلاب اسلامی با امامت امام (ره) و با تکیه بر شریعت و آئین دینی و اسلامی ما و با حضور امت انقلابی و همیشه در صحنه ما به پیروزی رسید.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ما چهل و یک سال پیش با پیروزی بر ابرقدرت‌های غرب و شرق به منصه ظهور رسید.

وی اشاره به اینکه استکبار گزینه‌های متعدد برای به زانو در آوردن انقلاب به کار بست، گفت: تحریم اقتصادی بزرگ‌ترین مؤلفه بعد از حملات نظامی بود. آمریکا قدرت خود را در تمامی عرصه‌ها به کار گرفت، حمله نظامی را که کلید زد اما به واسطه ظهور مقاومت و انقلاب اسلامی شکست خورد و همچنین در تشکیل تحریم‌های اقتصادی که تا به امروز در حال مبارزه با جنگ اقتصادی هستند و در این گزینه هم شکست خوردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: وقتی که اوباما در مذاکرات، خودش را پیروزمند مذاکرات می‌دانست و به سخنان خود تکیه کرد و می‌گفت من کاری را کردم که هیچ دولتی قدرت مذاکره با ایران را نداشت، این یعنی نسخه فروپاشی نظام ایران به شمار می‌رود.

مسئولان قدردان حضور مردم در صحنه باشند

عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری رژه خودرویی، موتوری و شناوری به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ساحل بندرعباس در جمع خبرنگاران در خصوص پیام این روزهای انقلاب اسلامی افزود: ۲۲ بهمن برای ملت عزیز میثاق مجدد و مکرر هرساله با امام راحل، انقلاب اسلامی، ارزش‌ها و شهدا است.

وی ادامه داد: در ۲۲ بهمن ماه ما باید یک نگاهی به گذشته برای عبرت آموزی و شکرگذاری داشته باشیم و یک نگاهی به آینده برای تقویت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و تحقق آرمان‌های امام (ره) و شهدا داشته باشیم.

روزهای روشن و پرافتخار در انتظار ملت ایران

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی خودرویی مردم یزد در میدان امیرچخماق اظهار داشت: آنچه در ۲۲ بهمن رخ داد، لبیک یک ملت بزرگ به آرمان پیامبر اعظم (ص) بود که از پس چند قرن در جریان انقلاب اسلامی به این آرمان بزرگ علوی و نبوی لبیک گفت و نظامی را بر اساس الگوی علوی و فاطمی تأسیس کرد.

وی عنوان کرد: این مردمی‌ترین و بزرگترین انقلاب است که به دست مردمی مؤمن، متدین، سلحشور، اصیل و ریشه دار، فهیم و باوفا انجام شد و خداوند متعال نیز وقتی اراده ملت ایران را برای ورود به یک عصر جدید در سایه سار ملت الهی و صبر این ملت را دید، نصرت خود را بر آنها نازل کرد و امروز در برابر چشمان متعجب دوست و دشمن این نهضت بزرگ همچنان سربلند و باشکوه مسیر خود را ادامه می‌دهد زیرا از مصادیق کلمه طیبه است.

وی بیان کرد: انقلاب ما دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است و نمونه‌ای ندارد مگر در عصر پیامبر اعظم (ص) و بجز آن قابل مقایسه با هیچ رویداد و انقلاب دیگری نیست.

حاج علی‌اکبری اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما در هدف منحصر به فرد است و هدف انقلاب اسلامی، تحقق آرمان الهی، ولایت الهی، ولایت علوی و رسیدن به آن روز موعود، یعنی روز طلوع خورشید ولایت عظمی و روز ظهور مهدی موعود است.

وی افزود: هدف انقلاب اسلامی ما، زمینه سازی برای تحقق آرمان بزرگ و آماده کردن شرایط، مقدمات، تربیت یار، گفتمان سازی، زمینه فراهم کردن برای آن واقعه عظیم و بزرگ و سعادت آفرین است و هیچ انقلاب دیگری چنین ویژگی نداشته است.