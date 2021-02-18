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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۶

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رایزنی حریری با وزیر خارجه قطر در دوحه

رایزنی حریری با وزیر خارجه قطر در دوحه

منابع قطری از سفر نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان به دوحه و رایزنی وی با وزیر خارجه قطر و محورهای گفتگوی وی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی قطر(قنا) گزارش داد: سعد حریری، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان ، برای بحث و گفتگو در مورد همکاری های اقتصادی میان دو کشور به قطر سفر کرده است.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان در دوحه با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست، همکاری دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی و همچنین مسائل دارای اهمیت مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار وزیر امورخارجه قطر بر ادامه حمایت دولت قطر از برادران لبنانی در جهت توسعه و شکوفایی این کشور تأکید کرد.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان نیز آشتی خلیجی را به قطر تبریک گفت.

این سفر چند روز پس از سفر وزیر امور خارجه قطر به لبنان در چارچوب تلاشهای این کشور برای یافتن زمینه های مشترک و مورد توافق برای تشکیل دولت لبنان است.

وی در جریان سفر خود به لبنان از همه گروههای لبنانی خواسته بود که منافع ملی لبنان ترجیح دهند و از حمایت دوحه خبر داده بود.

لبنان ماههاست که از بحران اقتصادی و چند  دستگی سیاسی شدید رنج می برد.

کد مطلب 5150301

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