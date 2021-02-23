افزایش ظرفیت اتاق عقد حرم حضرت معصومه(س) به ۷۰ عقد در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال افزایش درخواست‌های مردمی برای انجام عقد ازدواج، ظرفیت اتاق عقد حرم مطهر به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین (ع) از دو اتاق به سه اتاق افزایش یافت.

همچنین نوع چینش و تجهیزات موجود در سفره‌های عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه نیز تعویض و زیباتر شده است و با زمینه اوصاف و صفات اهل بیت علیهم السلام تزئین شده است.

بر اساس این گزارش، واحد اتاق عقد حرم مطهر در ایام سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها روزانه پذیرای حدود ۷۰ عقد خواهد بود که هم اکنون ظرفیت موجود از یک روز قبل تا یک روز بعد از ولادت تکمیل شده است.

گفتنی است که انجام عقد ازدواج در حرم مطهر با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی دنبال می‌شود و ظرفیت حضور افراد خانواده عروس و داماد در هر جلسه عقد حداکثر ۱۰ نفر است.

علاقه‌مندان در دیگر مناسبت‌های سال برای استفاده از این ظرفیت می‌توانند به دفتر اتاق عقد حرم مطهر واقع در صحن جواد الائمه علیه السلام جنب درب ۲۴ مراجعه و یا برای آگاهی از شرایط و قوانین استفاده از اتاق عقد با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۵۴۰۴ تماس بگیرند.