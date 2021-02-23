به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز(سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک سیزدهم رجب میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر و مرد، اظهار کرد: در آستانه روز پدر و مرد هم قرار داریم. صمیمانه این روز را به همه پدران و مردان ایران، پدربزرگانی که در دوران سخت کرونا بیش از گذشته در خانه تنها ماندند و همه مردم عزیز و مسلمانان جهان تبریک و شادباش می گویم.

ربیعی گفت: در ایام ماه مبارک رجب و در آستانه نوروز شاهد همپوشانی پدیده‌های مبارک هستیم. در یکسو پیروزی به ثمر نشستن مقاومت ملت ایران را داریم با به سر آمدن عصر فشار حداکثری با اعتراف صریح سه مقام بلند پایه آمریکایی به شکست فشار حداکثری این پیام را برای همگان داد که هیچکس با هیچ فشاری نمی‌تواند ایران را تسلیم کند.

وی افزود: در سوی دیگر شاهد بازتاب روشن همان شکست در گفتار و بیانیه های کاخ سفید هستیم.در این میان پس گرفتن نامه سازمان مللی ترامپ توسط رئیس جمهور کنونی کاخ سفید نکات عبرت آموز بسیاری دارد.

سخنگوی دولت گفت: پیشتر شاهد انزوای مکرر امریکا در سازمان ملل و در شورای امنیت سازمان ملل بودیم اما نکته مهم این است که مقامات کنونی آمریکا به صراحت می گویند آن شکست ها محصول یک شکست بزرگ تر یعنی، نتیجه بی نتیجه شدن فشار حداکثری بوده است.

آمریکا در معرض یک آزمون بزرگ است

ربیعی گفت: این سخن یعنی آنکه کاخ سفید پیروزی این ملت بر ترامپ را به رسمیت شناخته است.به این ترتیب امریکا اکنون در معرض یک آزمون دشوار زمانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پرسش اصلی این آزمون این است آیا امریکا کاخ سفید به رای ملت آمریکا علیه ترامپ تن خواهد داد آیا امریکا به واقع آمادگی گسست بی شائبه از ترامپ و از آنچه که «میراث ترامپ» نامیده می شود را دارد؟ این را باید در مقام عمل به نمایش بگذارد.خروج یکجانبه و قلدر منشانه از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در واقع یکی از ارکان اصلی آن میراث شوم است.

اقدامات اخیر آمریکا را ناکافی می‌دانیم

سخنگوی دولت با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی گفت: آنچه ما در سه سال گذشته پیش بینی می کردیم امروز از زبان مقام های دولت آمریکا تکرار می شود: این واقعیت که فشار و تحریم علیه مردم ایران شکست خورده است.

ربیعی تاکید کرد: در ادامه این اقرار به شکست، دولت آمریکا در نامه ای به رئیس شورای امنیت ادعای ناکام مانده دولت قبل آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه های تحریمی لغو شده را پس گرفت و به محدودیت غیرقابل قبول در تردد دیپلمات های ایرانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خاتمه داد. وی خاطر نشان کرد: هرچند از این اقدامات دیرهنگام استقبال می کنیم و آن را به معنای قرار دادن آمریکا در مسیر سازنده ارزیابی می کنیم اما این اقدامات را به شدت ناکافی می دانیم. اقرار به شکست فشار حداکثری به مردم ایران که تاکنون ملازم با نقض گسترده حقوق بشر از جمله اخلال در دسترسی مردم ما به منابع مالی خود در بیرون از مرزها وحتی دسترسی عادلانه به تجهیزات درمانی و بهداشتی در عصر پاندمی کرونا بود، تنها باید شروعی بر جبران گذشته باشد.

سخنگوی دولت گفت: انتظار داریم که دولت آمریکا به آنچه در زبان می‌گوید در عمل نیز متعهد باشد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه در اولین گام دولت آمریکا مانند یک عضو مسئولیت پذیر از سازمان ملل متحد به قطعنامه ۲۲۳۱ فوراً و کامل عمل کند.

ربیعی گفت: ما همیشه برای ازسرگیری دیپلماسی با اعضای برجام همراه با جدیت و حسن نیت آماده بوده ایم تا اطمینان پیدا کنیم که این توافق با همه جزییات آن بدون هیچ زائده و کاستی با دقت به اجرا درخواهد آمد.

اجرای قانون هسته‌ای مجلس طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود

وی افزود: در یکی از آخرین اتفاق ها و همزمان با سررسیدن موعد اجرای قانون مصوب مجلس در راستای توقف اجرای پروتکل الحاقی، سازمان انرژی اتمی توافق موثر و اطمینان بخشی را با آقای گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای صورت داد که اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در آن مدنظر قرار گرفت به نحوی که مانع از آسیب رسیدن به مناسبات، اعتماد متقابل و همکاری های مثبت میان ایران و آژانس شد.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم که جامعه بین المللی و به ویژه طرف های برجام آخرین نمونه از شکیبایی جمهوری اسلامی ایران را دال بر حسن نیت ایران در فرصت دادن و به نتیجه رساندن تلاش های سیاسی در حفظ دستاوردهای پیشین ببینند و از آخرین فرصت ها برای احیای اعتبار و کارآمدی توافق های بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنند.

ربیعی با بیان اینکه توضیحی نیز پیرامون مواضع و ابهامات مطرح شده در مجلس و بیانیه دولت را به استحضار مردم شریف می‌رسانم، گفت: اولویت دولت تدبیر و امید در این سال‌ها همواره دفاع از حقوق مردم، حق ملت ایران برای برخورداری از زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه بوده و از این میثاق خود با مردم هیچگاه عدول نخواهد کرد.

وی افزود: دولت همواره خود را متعهد به قانون اساسی و قوانین جاری کشور می داند و برای اجرای این قوانین، مصالح ملی و صیانت از زندگی شرافتمندانه مردم را مبنای عمل خود قرار داده است.

سخنگوی دولت گفت: با ابراز تاسف شدید از برخی مباحث مطرح شده روز گذشته در مجلس شورای اسلامی و متخلف دانستن رئیس محترم جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی همانطور که در بیانیه شب گذشته هیات دولت مطرح شد ضمن استقبال از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد یک صدایی در اجرای قانون مجلس تاکید می کنیم که اجرای این قانون بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و انتظار رفتاری توام با شکیبایی را از همگان داریم. حل مسائل کلان کشور به دور از هیجان راحت تر و امکان پذیرتر است.

ربیعی گفت: در موضوع هسته ای موضع دولت، پس از اعلام نظرات خود در مرحله تصویب، اجرای تکلیف قانونی بوده است ولی در نحوه اجرا، کاهش هزینه های اجرا و کمک نکردن به دشمنان ایران را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: تدبیری هم که اندیشیده شد و به تصویب شورایعالی امنیت ملی رسید، همین هدف را تحقق داد. لازم می دانیم از مقام معظم رهبری تشکر صمیمانه کنیم که یکبار دیگر ضرورت شنیده شدن صدای واحد از کشور را مورد تاکید قرار دادند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: پس از آنکه در مسیر صحیح، تدبیر شد و تصمیم گرفته شد، همه باید همین سخن واحد را بگویند. امیدواریم تمهیدی اندیشیده شود که اطلاعات مربوط به این تدبیر به نمایندگان محترم مجلس منتقل شود، این در سایه همکاری متقابل امکان پذیر است.

ربیعی اظهار کرد: دولت به دنبال تعامل با قدرت‌ها از ابتدا وظیفه خود می‌دانست که همه تلاش خود را بر این مبنا استوار کند تا ظلم هایی را که سالها تحت عنوان تحریم و جنگ اقتصادی بر زندگی، معیشت و سلامت مردم سایه افکنده و تحمیل شده است، رفع کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر به هدف عقب راندن تحریم و ناکام گذاشتن جنگ اقتصادی نزدیک شده ایم.

وی ادامه داد: دولت با تکیه بر مقاومت و شکیبایی ملی دوراندیشانه بر همان هدف نخست اصرار دارد و تا اطمینان از برچیده شدن فشار و تحریم از زندگی روزمره مردم از پای نخواهد نشست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون و براساس آیین‌نامه اجرایی تدوین شده، قانون اقدام راهبردی علیه رفع تحریم ها را به طور کامل و بر اساس ملاحظات فنی و منافع ملی ابلاغ کرده و خود را متعهد به اجرای آن می داند.

ربیعی گفت: در میسر اجرای این آیین نامه و در مذکرات صورت گرفته بین سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل آژانس انرژی اتمی و با تایید توافق از سوی شورای عالی امنیت ملی در عین توقف پروتکل الحاقی تلاش شد که سطح همکاری ها و اعتماد متقابل و مناسبات ایران و آژانس که ستون اعتماد جامعه بین المللی به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است آسیب وارد نشود.

وی افزود: همانطور که بارها گفته‌ایم در صورتی که سایر اعضای برجام براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به تعهدات خود بازگردند ما نیز آمادگی داریم به تعهدات برجامی خود بازگردیم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اجرای پروتکل را هم متوقف کرده ایم که در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف‌ها به تعهدات برجامی، ایران نیز به تعهدات قبلی خود بازخواهد گشت.

ربیعی خاطرنشان کرد: دولت بر اساس وظایف قانونی خود در تعریف آیین نامه های اجرایی متکی بر قوانین کشور و مصالح نظام اطمینان پیدا کرد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بطور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درخواهد آمد.

وی ادامه داد: لازم به یادآوری است که این مرحله از کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام همانند گام های پیشین کاهش تعهدات، برگشت پذیر بوده و دولت آمادگی دارد که به محض راستی آزمایی در التزام سایر طرف های توافق به تعهدات شان بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تعهدات خود کمافی سابق بازگردد.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت، گفت: رییس کل بانک مرکزی امروز صبح در ستاد اقتصادی دولت گزارشی از توافقات انجام گرفته با نمایندگان کشورهای کره جنوبی و ژاپن در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد.

ربیعی تاکید کرد: اعلام کرد به نظر می رسد در گام اول در حد یک میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ایران در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مذاکرات دیگر نیز با کشورهای عراق و عمان داشته اند که بتوانند از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور مثل کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به زلزله استان کهگیلویه و بویر احمد، گفت: ضمن همدردی با هموطنان مناطق زلزله زده، خوشبختانه این زلزله تلفات جانی نداشت اما سرمای هوا و مشکلات ناشی از سرما نگرانی هایی برای ما داشته است.

ربیعی تاکید کرد: استاندار کهگیلویه و بویر احمد به همراه جمعی از مدیران استان بلافاصله پس از وقوع زلزله در محل حادثه حضور پیدا کردند و مدیریت بحران زلزله را آغاز نمودند. همچنین وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان مدیریت بحران به نمایندگی از رئیس‌جمهور در سی سخت حضور پیدا کرده و بررسی های لازم انجام دادند.

وی افزود: در اثر این زلزله ۶۸۲ واحد مسکونی شهری و ۵۸۰ واحد مسکونی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۵۸ واحد شهری و ۱۵۹ واحد روستایی در شهرستان سمیرم استان اصفهان خسارت دیده اند.

سخنگوی دولت گفت: هیات وزیران مبلغ ۱۷۲ میلیارد تومان به عنوان کمک بلاعوض و نیز مبلغ ۳۰۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خانواده های آسیب دیده از زلزله در استانهای کهگیلویه و بویراحمد (شهرستانهای سی سخت و دنا) و اصفهان (شهرستان سمیرم) موافقت کرد.

ربیعی گفت: بر همین اساس مقرر شد برای احداث به هر خانوار شهری و روستایی ۲۰ میلیون تومان برای بلاعوض اعطا می شود. همچنین ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده های شهری و ۸۰ میلیون تومان به خانوارهای روستایی تسهیلات پرداخت خواهد شد. برای اسکان موقت در شهرها ۲۰ میلیون تومان و در روستاها ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: رئیس‌جمهور دستور دادند بازسازی کلیه مناطق زلزله زده اخیر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ به اتمام برسد.

پیشنهاد اروپا برای برگزاری نشست غیررسمی با آمریکا را بررسی می‌کنیم

ربیعی در پاسخ به سوالی درخصوص پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر حضور آمریکا به عنوان میهمان در نشست‌های برجام، گفت: مذاکره بین ایران و آمریکا تنها در چارچوب برجام امکان پذیر است و از آنجایی که آمریکا هنوز به توافق برنگشته است، نمی‌تواند از ساختار و سازوکار مذاکراتی درون برجام بهره‌گیری کند.

وی گفت: آنچه مورد بررسی ما قرار دارد، پیشنهاد اروپا برای برگزاری نشست غیررسمی به منظور گفتگو و نه مذاکره بین ایران و ۱+۴ با آمریکا به عنوان میهمان است. ما نیت آقای جوزف بورل را خوب و در چارچوب تلاش‌های وی برای حفظ برجام می‌دانیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دعوت از دولت های ناظر برای حضور در کمیسیون‌های برجام پیش بینی و برای آن مقرراتی تعیین شده است. مطابق پیوست چهارم برجام، دعوت یک دولت ناظر به کمیسیون برجام باید با اجماع صورت بگیرد، خارج از این دولت ناظر حق شرکت در کمیسیون را نخواهد داشت.

ربیعی گفت: ما هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم، تصمیم نهایی بستگی به متقاعد شدن ما نسبت به این مساله دارد که شکل گیری این گفتگو می‌تواند به آمریکا برای انجام کامل تعهداتش کمک کند یا نه. این نشست احتمالی صرفا جهت تکرار روشن مواضع ما و شنیدن مواضع دیگر طرف ها است و به هیچ وجه مذاکره و چانه زنی در کار نخواهد بود.

وی ادامه داد: این موضوع در دست بررسی کارشناسی است. از نتیجه‌بخش بودن و از اینکه دستور کار مشخص و صرفا در محدوده انجام همه تعهدات برجامی توسط همه کشورها است.

در موضوع مذاکرات هسته‌ای، از شعارزدگی پرهیز کنیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درخصوص تجمع اعتراضی عده‌ای در مقابل سازمان انرژی اتمی نسبت به توافق این سازمان با آژانس اتمی، گفت: همه تشکل‌ها و افراد براساس قانون اساسی حق اظهارنظر آزادانه دارند و ما به نوبه خودمان در دولت حق اظهار نظر برای دیگران قائلیم و به آزادی بیان اعتقاد داریم. بنابراین اینگونه اظهار نظر کردن‌ها جای هیچ نگرانی نیست بلکه به شادابی فضای سیاسی کشور کمک می‌کند.

ربیعی گفت: اما در موضوع حساس مذاکرات هسته‌ای ایجاب می‌کند که ما با عقلانیت تمام و پرهیز از شعارزدگی عمل کنیم. به نظر من تجمعات اینگونه حق همه است اما در مواضعی که از تریبون‌های رسمی اتخاذ می‌شود، ما باید دقت کنیم که بدون شعار و براساس یک نوع خرد جمعی دنبال شود.

وی ادامه داد: سیاست های دولت در اجرای قوانین براساس مصالح و منافع ملی و رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده است و قطعا تحت تاثیر فضاهای احساسی قرار نخواهیم گرفت.

سخنگوی دولت تصریح کرد: خللی در اراده دولت در آنچه که فکر می‌کند به نفع و مصلحت مردم است، ایجاد نخواهد شد. دولت با درک عمیق از تحولات جهانی، شرایط بین المللی و منافع ملی تلاش کرده با حفظ استقلال و عزت کشور، ضمن مرتفع ساختن شر بدخواهان ایران همچون دولت ترامپ، در سایه مقاومت و تدبیر منافع مردم را تامین و حق حیات و پیشرفت ایرانیان را حفظ کند.

ربیعی خاطرنشان کرد: دولت همواره مصالح نظام را در نظر داشته و از همه نخبگان دارای تریبون انتظار دارد که فقط به منافع و مشکلات مردم بیاندیشند و با کمی صبر و اندیشه از رفتار و بیان جملات هیجان زده اجتناب کنند.

کانون گزارشات غیرواقعی علیه برنامه هسته‌ای ایران، رژیم صهیونیستی است

وی در پاسخ به این سوال که واکنش ایران در قبال اعتراض اروپا نسبت به کاهش تعهدات هسته‌ای گفت: ما همواره با اظهارنظرهای غیرفنی و غیرکارشناسی همراه بودیم، این نوع اظهارات هم بیشتر از ناحیه افراد سیاسی ابراز می‌شود. کانون این گزارشات رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی دولت گفت: اگر به عقبه همه این گزارشات بروید، خواهید دید که ریشه آن جریانی است که از اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، واهمه دارد. برخی خبرها از دولت غاصب صهیونیستی بیرون می‌آید و سعی می‌کنند یکسری اخبار را به دنیا القا کنند.

ربیعی تاکید کرد: من فکر می‌کنم این موضوع با سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی و صدور بیانیه مشترک با ایران کاملا حل و فصل و روشن شده است.

ایران هیچ تعللی در برداشتن گام‌های متقابل نمی‌کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت ایران چقدر آماده تعامل با دولت ایالات متحده آمریکا را دارد؟ گفت: این ما نیستیم که باید تعامل و همراهی کنیم بلکه این آمریکا است که باید عداوت خودش را با قوانین بین الملل کنار بگذارد.

سخنگوی دولت افزود: همانطور که رئیس‌جمهور آمریکا وعده داده، قرار است به هنجارهای بین المللی احترام بگذارد. آنچه قبلا من گفتم این بود که با اطمینان می‌توانیم پیش بینی کنیم که به رغم کش و قوس‌های دیپلماتیک که مقدمه بازگشت طبیعی همه طرف‌ها به تعهدات از جمله لغو تمام تحریم‌ها در آینده ای نزدیک است، به ابتکارهای دیپلماتیک تا رسیدن به نتیجه مطلوب عمل خواهد شد.

ربیعی خاطرنشان کرد: این پیش‌بینی از دو مساله ریشه می‌گیرد؛ اول اینکه بعد از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا هیچ راهی جز بازگشت به برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و لغو کامل تحریم‌ها نیست. دوم اطمینان نسبت به اراده ما و استقبال از مسیرهای دیپلماتیک و همینطور انعطاف در پیگیری راه حل های سیاسی است که به پیمان‌شکنی آمریکا خاتمه دهد.

وی افزود: درصورتی که آمریکا آماده نشان دادن حسن نیت و جدیت در جبران گذشته باشد، ایران هیچ تعللی را در برداشتن گام های متقابل تلف نخواهد کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: یک فردی ظلم می‌کند و نظام جهانی هم به سمت مظلوم می‌رود برای اینکه چگونه می‌خواهی خودت را با او تنظیم کنی؟ اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مجامع بین‌المللی رخ داد و به سمت ترامپ رفت و او را تنها گذاشت، یکی از اتفاقات مهم بود. این بار هم آمریکاست که باید با قوانین بین‌الملل همراهی کند.

۶۰۰ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی صادر شده است

ربیعی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت را در راستای اجرای لایحه خشونت علیه زنان، ثبت نام مادران در کارت ملی و ارائه خدمات درمانی به خانم های معتاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟، گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را حدود یک ماه قبل تصویب کردیم و برای طی تشریفات قانونی توسط رئیس‌جمهور، به مجلس ارسال کردیم ولی تاکنون متاسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد،‌ اعلام وصول نشده است.

وی با بیان اینکه لوایح زیادی امروز داریم که منتظر اعلام وصول هستند که بخشی از آنها با حقوق شهروندی مرتبط است، گفت: دولت جهت تبیین این لایحه، ۳ نشست تخصصی در تهران و ۳ جلسه در قم برگزار کرده است و چون لایحه، اجماع دولت و قوه قضاییه را نیاز داشت، ‌انتظار می رود که مجلس اقدام لازم را به سرعت انجام دهد.

سخنگوی دولت گفت: دولت برنامه‌هایی را هم برای حمایت از زنان در معرض اعتیاد اجرا کرده است. ۲ دوره توان‌افزایی برای زنان و خانواده‌های در معرض آسیب اعتیاد را در نقاط پُرآسیب کشور در حال اجراست و این تداوم خواهد داشت. ما در بحث اعتیاد کودکان و زنان را در اولویت قرار دادیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: همچنین دو طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی و گفتگوی ملی خانواده، برای خانواده‌های زندانیان و جوامع در معرض اعتیاد نیز اجرا شد.

وی افزود: طرح «مرکز مادر و کودک» که از سال ۹۶ به اجرا درآمده است، تاکنون توانسته به ۶۹۷ زن در تهران برای بهبودی وارتقاء توانمندی‌های روانی اجتماعی کمک کند.

سخنگوی دولت گفت: «مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری» برای ایجاد مکانی امن برای زنان بهبود یافته از اعتیاد و بازگشت به خانواده و اجتماع از سال ۹۴ اجرا کردیم که تاکنون ۸۳۰ نفر در تهران خدمات گرفته‌اند.

ربیعی خاطرنشان کرد: مرکز بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد اواخر سال ۹۲ در ۲۵ استان به اجرا درآمد و حدود ۷۴ هزار نفر مورد درمان اعتیاد قرار گرفتند.

وی افزود: ما با هدف کاهش بیماری‌های منتقله از راه تزریق و رفتارهای پرخطر در زنان مصرف کننده مواد، به بیش از ۱۵۶ هزار نفر در ۳۰ استان خدمت‌رسانی کرده‌ایم. نکته قابل تامل این است که همه این طرح ها تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید وجود نداشت و با آغاز به کار دولت یازدهم، برنامه‌ ریزی‌ها برای اقدامات فوق آغاز شد و طرح‌های مورد اشاره همچنان در حال اجرا است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: ما قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دنبال کردیم و تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر از فرزندان زیر ۱۸ سال و بیش از ۳۳ هزار نفر فرزندان بالای ۱۸ سال در سایت ثبت نام کردند که حدود ۱۵ هزار پرونده به مراجع مربوطه جهت استعلام ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر شده است.

ربیعی گفت: در خصوص افزودن نام مادر روی کارت ملی، با توجه به موانع زمانی و مالی که در حال حاضر وجود دارد، باید بگویم که یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور تمهید شده و در حال بررسی است، مبنی بر اینکه پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیات کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد بتوانیم این امر را شامل حال مادر هم بکنیم.

بهترین راه مقابله با کرونا محدودیت‌های پلکانی است

ربیعی در رابطه با اینکه سال گذشته مشخص شد استان قم کانون شیوع کرونا است، امروز این موضوع در مورد خوزستان مطرح می‌شود، چرا دولت تصمیم به قرنطینه سفت و سخت ندارد؟ گفت: برداشت های متعددی از مفهوم قرنطینه وجود دارد. یادم هست همان موقع هم از همین تریبون این بحث مطرح شد. در تمام دنیا مدل های مختلفی اجرا کردند.

وی ادامه داد: نمی دانم چه نوع قرنطینه ای مدنظر سوال کننده است اما آنچه طبق نظر ستاد ملی کرونا بوده است، دستورالعمل های مشخص، منعطف و پویا برای شهرها براساس رنگ‌بندی لحاظ شده است. ممنوعیت های اعمال شده برای هر شهر هم براساس رنگ است. الگوی ما در ستاد ملی بنابر تجارب جهانی بود. قرنطینه، محدودیت های گسترده، کنترل گسترده تجاربی را داشتیم که از آنها مدلی مانند تردد شبانه و محدودیت تردد بیرون آمد. بهترین راه مقابله با کرونا محدودیت های پلکانی است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در مورد وضعیت استان خوزستان تصمیم های خوب و مهمی گرفته شد، بستن مرزها و ممنوعیت عبور افراد و بسته شدن کامل مرزهای مسافری از این دست اقدامات است‌. حضور کارمندان و ادارات دقیقا مطابق با مناطق قرمز پیش می‌رود و اگر نیاز به تصمیمات دیگر باشد در ستاد ملی کرونا اتخاذ خواهد شد.

از بسته شدن هیچ تشکل مردم‌ نهادی خوشحال نیستیم

ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص خبر انحلال جمعیت امام علی از سوی وزارت کشور و علت آن، بیان کرد: وقتی اسم مورد خاصی می آید به نظر می رسد تصمیم برای همه نهادهای مردم نهاد است‌. ما همیشه از گسترش سازمان های مردم نهاد حمایت کردیم و در کمیته های مختلف حضور آنها الزامی و استاندارد سازی شده است. ۶۸۰۰ مجوز توسط وزارت کشور صادر شده است. سازمان ورزش و برخی سازمان های دیگر نیز مجوز می دهند.

وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که حمایت از سمن ها را به عنوان یک اصل باور داریم و گسترش آنها را لازم می دانیم. روز گذشته وزارت کشور در مورد این مورد خاص بیانیه ای صادر کرد. برای این مورد خاص برای مدیران پرونده قضایی تشکیل شده است. با توجه به اهمیت حفظ تشکل ها، خودم بارها موضوع این تشکل را پیگیری کردم. تمهیدی اندیشیده شد برای عدم آسیب به جامعه هدف آنها تا به فعالیت خود ادامه دهند و بتوانند مجوز استانی بگیرند. کلیه دفاتر و شعب این جمعیت در استان‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. از بسته شدن هیچ تشکل مردم‌نهادی خوشحال نیستیم.

سیاست‌های کلی به قانون تبدیل شود، اجرا می‌کنیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «آقای آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی معتقدند که دولت سیاست های کلی نظام را اجرا نکرده است و همین باعث شده که مشکلات اقتصادی و معیشتی برای کشور ایجاد شود. چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است؟» بیان کرد: مطمئنید که ایشان چنین چیزی گفتند؟ من مراجعه کردم و دیدم ایشان صحبتی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند. درخواست ایشان برای توجه بیش از پیش به سیاست های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور بوده است.

ربیعی ادامه داد: در این جلسه ایشان گفتند که متاسفانه در روند اجرایی سیاست کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت از سوی دستگاه های مختلف، گاهی قوانینی مغایر با کمترین میزان انطباق با سیاست های کلی دیده می شود که چندان مطلوب نیست. جمله ای که شما گفتید را من ندیدم.

وی تاکید کرد: نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام توجه داشته است و اساسا قوانین هستند که دولت اجرا می کند. قوانین با توجه به سیاست های کلی نظام در نظر گرفته می شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی یک رابطه دولت با سیاست های کلی، براساس قوانین پیرامون سیاست های کلی است. خطاب ایشان هم به نمایندگان مجلس بوده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: ورای اینکه ما مجری قانون هستیم، باید به این حقیقت هم توجه کنیم که بیشتر این سیاست ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را متاثر و کوچک کرده است. با توجه به این شرایط تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده ایم. نوشتن اینکه از این نقطه باید به این نقطه برسیم، در اجرا سختی ها و دشواری‌های خاص خود را دارد.

ربیعی اضافه کرد: نکته دوم این است که اگر این سوال، سوال خبرگزاری محترم شماست آمادگی دارم به شما پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده، دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تاثیر گذاشته است. اگر از کلی گویی خارج شویم سریعتر می توانیم به این موضوع بپردازیم.

قطعا دولت نگران معیشت جامعه کارگری است

وی در رابطه با میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و موضع گیری دولت در این راستا، تصریح کرد: اولا جلسات کمیته مزد شورای عالی کار منظم تشکیل شده است. خوشبختانه در این ۷ سال به طور واقعی مشارکت و اعتراض کردند یا امضا نکردند. مذاکراتی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیته مزد در این مرحله صورت می‌گیرد و دولت در این مرحله طرف مذاکره اصلی نیست.

سخنگوی دولت اضافه کرد: معمولا تا نیمه دوم اسفندماه برای بررسی کامل‌تر و دقیق‌تر نرخ تورم، شورای عالی کار منتظر می‌ماند و سنت تصمیم‌گیری ۲۹ اسفند بوده است. در نهایت در نزدیکترین زمان به شروع سال ۱۴۰۰، در این باره بر مبنای ماده ۱۶۸ قانون کار تصمیم گیری می‌شود و اکثریت اعضای شورای عالی کار به آن رای خواهند داد.

ربیعی تصریح کرد: به نظر من عجله نکنیم، هنوز فرصت هست و بحث ها در حال صورت گرفتن است. قطعا ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تلاش خواهد شد که هم تولید لطمه نبیند و ادامه حیات دهد و هم براساس مشکلات تحمیلی از سال ۹۷ بازنشستگان تامین اجتماعی بتوانند شرایط بهتری داشته باشند.

۴۹۲ سانتریفیوژ نسل جدید در فردو و نطنز نصب شده است

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه تعداد سانتریفیوژهای نصب شده نسل جدید در نطنز و فردو به چه تعدادی رسیده است، گفت: تعداد سانتریفیوژهای نصب شده نسل جدید در فردو و نطنز در حال حاضر ۴۹۲ نسل جدید IR۲M است که گاز هم به آنها تزریق شده و در حال نصب ۴۹۲ ماشین دیگر نیز از همین نسل هستیم که ان شاءالله تا یک ماه دیگر تکمیل می شود.

سخنگوی دولت گفت: دو زنجیره کامل IR۴ هم نصب شده است و زیر ساخت دو زنجیره سانتریفیوژ نسل جدید IR۶ هم در فردو در حال تکمیل و نصب روی ماشین‌ها است. البته با توجه به اینکه روند نصب در حال افزایش روز به روز است ممکن است این آمار تغییر کند. ممکن است امروز که این آمار را اعلام کردم، این آمار تغییر کرده باشد. البته تمام اقدامات ما مطابق با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در حال انجام است.

ایران یکی از ۵ مرکز تولید «اسپوتنیک‌وی» خارج از مرزهای روسیه خواهد بود

ربیعی در خصوص راه اندازی خط تولید واکسن اسپوتنیک وی و آخرین تحولات در خصوص تولید واکسن مشترک ایران و کوبا، گفت: خوشبختانه زیرساخت‌های موجود کشور ما برای تولید، زیرساخت های خوبی است و ما هم برای کار آزمایشگاهی اقلیم خوبی داریم. طبق تفاهم به عمل آمده و به لطف زیرساخت موجود در کشور، تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی با مشارکت بخش خصوصی ایران با موسسه گامالیا روسیه قبل از پایان سال با انتقال دانش فنی به ایران آغاز خواهد شد.

وی افزود: تجارب جهانی اسپوتنیک وی هم خوب بوده است و مجامع علمی بین المللی هم تاییدهای مناسبی نسبت به این واکسن داشتند. طبیعتا بعد از حداقل ۴۵ روز، محصول نهایی در دسترس قرار خواهد گرفت و ایران یکی از ۵ مرکز تولید اسپوتنیک وی خارج از مرزهای روسیه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود افزون بر ۴۰ میلیون دوز ظرفیت سالانه این خط تولید باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در مورد واکسن مشترک، انستیتو پاستور ایران در این زمینه فعال است. مطالعه بالینی فاز دوم با موفقیت و با اشراف انستیتو پاستور ایران در هاوانا در حال انجام است و فاز ۳ نیز همزمان در ایران و کوبا در هفته های آتی انجام خواهد شد و درصورت موفقیت، تولید این واکسن همزمان در ایران و کوبا از میانه بهار کلید خواهد خورد.