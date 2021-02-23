به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت تعمیرات تصفیه‌خانه آب و فاضلاب اهواز و آخرین وضعیت شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه‌، اظهار کرد: تقریباً ساعت ۵ یا ۶ صبح بود که به من اطلاع دادند که تصفیه‌خانه شماره دو اهواز دچار مشکل شده و سرریز آب باعث شده که پمپاژ آب زیر آب برود.

وی افزود: بنابراین مسئولان ذی‌ربط مجبور شدند که به خاطر این مشکل و تا زمانی که این پمپ تعمیر شود، حدود آب غرب و قسمتی از قسمت شرق اهواز را قطع کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه این تصفیه‌خانه ۶ پمپ دارد که پنج تا از آنها خیلی مجهز هستند، بیان کرد: پمپ ششم پمپ فرسوده‌ای بود که در این راستا به مدیران آبفا ایراد و تذکر داده شد که چرا دقت نکردند که این پمپی که خراب هست و مشکل دارد و باید زودتر اینها اصلاح می‌کردند.

سلیمانی دشتکی گفت: ضمن بازدید از مجموعه این تصفیه‌خانه، همه عوامل مشغول به کار هستند و همان‌طور که به من قول دادند تا بعد از ظهر امروز یعنی ساعت چهار یا پنج به طور مجدد گردش آب در این قسمت از شهرستان اهواز فراهم می شود.

وی در ادامه به مسئله حقوق کارکنان هفت‌تپه اشاره کرد و افزود: با مسئولان از جمله تأمین اجتماعی و مدیران شرکت هفت‌تپه صبحت شده است و در این دو سه روز جلسات خوبی با دستگاه قضائی انجام شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه تأکید ما این است که همه حقوق، پاداش و عیدی کارکنان این شرکت طبق روال و به موقع پرداخت بشود و مانعی در پرداخت ایجاد نشود، عنوان کرد: در هر حال من موافق دولتی بودن هیچ کارخانه‌ای نیستم.