به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عرب زبان «الخلیج الجدید» با انتشار مطلبی از جزئیات سفر اخیر «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان به شهر ابوظبی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، روزنامه مذکور اعلام کرده است: «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در جریان دیدار با سعد الحریری پیشنهاد مالی وسوسه انگیزی به او داده است. ولیعهد ابوظبی به او گفته است که امارات می تواند مبلغی را برای سر و سامان دادن به نهادهای سیاسی و اجتماعی وابسته به حریری، در اختیار او قرار دهد.

این روزنامه عرب زبان همچنین عنوان کرده است: ولیعهد ابوظبی پیشنهاد دیگری را به حریری داده است و آن اینکه حریری می تواند خانواده خود را از عربستان به امارات منتقل کند. این درحالی است که خانواده نخست وزیر مکلف لبنان از ۲۰ سال پیش تاکنون در عربستان اقامت دارند.

‌ولیعهد ابوظبی به حریری پیشنهاد اعطای مبلغی را برای تقویت نهادها و مؤسسات اجتماعیِ وابسته به او ارائه کرده است روزنامه مذکور در ادامه مطلب خود آورده است: پیشنهادات وسوسه انگیز اماراتی ها به حریری در حالی است که از حدود یک سال و نیم پیش تاکنون روابط میان ابوظبی و نخست وزیر مکلف لبنان تیره و تار شده است. با این حال، این روابط اکنون با وساطت فرانسه بهبود یافته است.

این روزنامه همچنین تصریح کرده است: حریری در جریان سفر به امارات متحده عربی از ولیعهد ابوظبی در خصوص موضوع مقامات عربستان در قبال مسئولیت خود در لبنان سؤال کرده است و بن زاید نیز به او پاسخ داده است: عربستان پرونده لبنان را از طریق ابوظبی پیگیری می کند و از نخست وزیری شما نیز حمایت به عمل می آورد.

سفر چند روز پیش حریری به امارات در حالی انجام شد که درحال حاضر بحران تشکیل دولت جدید لبنان همچنان ادامه دارد. پیشتر نیز روزنامه لبنانی الجمهوریه در این خصوص نوشت: سعد الحریری در حال حاضر تلاش می کند تا میشل عون را به عنوان مقصر اصلی عدم تشکیل کابینه جدید این کشور به افکار عمومی معرفی کند.

در ادامه مطلب الجمهوریه آمده است: سعد الحریری در جریان نشست اخیر خود با میشل عون طرحی را به منظور تشکیل کابینه جدید به او ارائه کرد اما این طرح با مخالفت سریع عون مواجه شد و به نتیجه نرسید. به نظر می رسد که طرح الحریری مغایر با قانون اساسی بوده است.

پیش از این، دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای از اقدامات سعد الحریری، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور، انتقاد کرد. در این بیانیه اعلام شد متأسفانه الحریری همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار دارد.