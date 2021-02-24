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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۴۸

ثبت فروش یک میلیارد تومانی؛

۷۵ هزار مخاطب به تماشای «دیدن این فیلم جرم است» نشستند

۷۵ هزار مخاطب به تماشای «دیدن این فیلم جرم است» نشستند

«دیدن فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان به فروش یک میلیاردی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه در حالی که اکرانش را بدون سینماهای تهران و چند استان دیگر آغاز کرد، بعد از پایان سی و نهمین جشنواره فیلم فجر و با بازگشایی مجدد سینماهای تهران و شهرستان‌ها توانست با جذب ۷۵ هزار تماشاگر به فروش یک میلیارد تومانی برسد.

«دیدن این فیلم جرم است» که پخش آن بر عهده مؤسسه بهمن سبز است، هم اکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها در حال اکران است.

فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با هنرنمایی امیر آقایی، لیندا کیانی، حسین پاکدل و نقش آفرینی مهدی زمین‌پرداز سیاسی‌ترین فیلم دهه نود سینمای ایران است.

کد مطلب 5155593
زهرا منصوری

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