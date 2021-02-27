نتایج آزمون مرحله سوم اعطای مدرک به حافظان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی راه یافتگان به آزمون مرحله چهارم پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد.

آزمون مرحله سوم پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم جهت مشخص شدن نتیجه داوطلبان دریافت مدرک درجه دو با همترازی فوق لیسانس، روز جمعه، اول اسفندماه، در محل سازمان دارالقرآن کریم با حضور ۵۵ متسابق برگزار شد. از این تعداد مجموعاً ۱۵ نفر به کسب مدرک درجه یک با هم‌ترازی دکترا موفق شدند.

در این دوره از حدود ۸ هزار و ۷۰۰ نفری که در آزمون‌های پانزدهمین دوره شرکت کردند، ۶۰۰ نفر حائز دریافت مدارک ۱۰ جز، ۲۰ جز و حفظ کل با درجات ۳، ۴ و ۵ با همترازی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس شده‌اند.

پانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هفته گذشته برگزار شد، که در نتیجه از مجموع ۶۵ نفری که مجاز به شرکت کنند در این آزمون بودند، در مجموع حدود ۵۵ نفر در آزمون حاضر شدند.

از تعداد حاضرین در آزمون، ۱۸ نفر حائز دریافت مدرک درجه دو شدند، که این مدرک همتراز فوق‌لیسانس است و از مزایای همترازی درجات هنری برخوردار خواهد بود. از تعداد ۱۸ نفری هم که حائز دریافت مدرک درجه دو شدند، تعداد ۹ نفر با توجه به اینکه حدنصاب ۱۵۰ و بالاتر را کسب کردند، توانستند با آزمون مرحله چهارم راه پیدا بکنند.

آزمون مرحله چهارم با عنوان مدرک درجه یک و با هم ترازی دکتراست و کسانی می‌توانند در این مرحله شرکت کنند که ابتدا در آزمون مرحله اول نمره ۱۳۰ به بالا را گرفته باشند و در آزمون مرحله دوم که شفاهی است، در بخش حسن حفظ نمره ۹۰ به بالا، در بخش تجوید نمره چهل به بالا و در بخش صوت و لحن نمره ۱۵ به بالا و همچنین در بخش وقف و ابتدا نمره ۲۵ و بالاتر را کسب کرده باشند.

از جهت دیگر کسانی که می‌خواهند به مرحله چهار راه پیدا کنند، ضرورتاً باید در آزمون مرحله سوم شرکت کنند و حد نصاب نمره ۱۵۰ و بالاتر را کسب کنند. از بین ۱۸ نفری که حائز دریافت مدرک درجه دو شدند، ۹ نفرشان با دریافت نمره ۱۵۰ و بالاتر، به آزمون مرحله چهارم راه پیدا کردند. این افراد به شرط آنکه دارای ۱۰ سال سابقه تدریس باشند و سوابق تدریس آنها بر اساس آنچه که شورای ارزیابی تخصصی حافظان مشخص کرده است در فرم‌های از پیش تدوین شده باید سوابق‌شان را که شامل تدریس در مؤسسات، نهادها و دستگاه‌های مختلف است ارسال بکنند و همچنین دو نفر از اساتید مطرح کشور باید تأیید کنند که این افراد دارای ۱۰ سال سابقه تدریس هستند.

آزمون مرحله چهارم در سال بعد و شامل سوالاتی از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی و همچنین کتاب علوم قرآن آیت الله معرفت است که در دو بخش چهارگزینه‌ای و تشریحی سوالات آماده خواهد شد و حفاظ با حضور در محل سازمان دارالقرآن کریم پاسخگوی این سوالات خواهد بودند و به شرط کسب حدنصاب لازم در این آزمون، مدرک درجه یک تخصصی به عنوان استاد حفظ قرآن کریم با امضا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به آنها اعطا خواهد شد.

علاقه مندان برای دیدن نتایج می‌توانند از طریق این لینک اقدام کنند.