به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، این سازمان پس از دریافت گزارش و پیگیری و پایش یک هفته‌ای، به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشرکننده محتوای کودک‌آزاری برای حذف این محتوا تذکر داد.

این رسانه‌ها پس از دریافت تذکر، اقدام به حذف محتوای کودک‌آزاری از پلتفرم خود کردند.

ساترا در این باره اعلام کرد که در مواجهه با رسانه‌های صوت و تصویر منتشرکننده هرگونه محتوای مربوط به کودک‌آزاری جدی بوده و با رسانه‌های متخلف در این حوزه به شدت برخورد خواهد کرد.

ساترا ۱۶ اسفند ۹۹، دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان را به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز از ساترا ابلاغ کرده و این رسانه‌ها ملزم به رعایت دستورالعمل هستند.

همچنین کاربران در مواجهه با هرگونه محتوای کودک‌آزاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر داخلی می‌توانند این‌گونه محتوا را در سامانه پایش مردمی ساپرا به آدرس sapra.ir گزارش دهند.