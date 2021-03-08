مسئولان استان خراسان رضوی به داد تیم شهرخودرو برسند

سعید جوشش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازی شهرخودرو در مقابل پیکان گفت: تیم فوتبال شهرخودرو در این بازی مسلط بود و سید مهدی رحمتی توانست با توجه به تعویض‌هایی که کرده بود نتیجه را از آن خود کند و سه امتیاز حساس این بازی را در مشهد نگه دارد.

وی در ادامه حمایت‌های مسئولان استان خراسان رضوی به تیم فوتبال شهرخودرو را ضروری دانست و با بیان اینکه حتماً مسئولین باید به داد شهرخودرو برسند افزود: اگر مسئولان استانی به داد این تیم نرسند آینده‌ای نه چندان خوب در انتظار تنها نماینده فوتبال خراسان در لیگ برتر است.

این کارشناس فوتبال در خصوص انتقال امین قاسمی نژاد به استقلال و انتقال فرشاد فرجی به پرسپولیس را به ضرر تیم مشهدی دانست و گفت: این دو بازیکن تأثیرگذار ترین بازیکن شهرخودرو هستند و اگر سید مهدی رحمتی این دو بازیکن خود را از دست دهد قطعاً به تیم خود ضرر خواهد زد.

وی در ادامه گفت: تیم فوتبال شهرخودرو باید مشکلات خود را به صورت ریشه‌ای پیدا کند و به صورت ریشه‌ای آن را برطرف کند.

جوشش در خصوص بازی آینده شهرخودرو که در جام حذفی مقابل ذوب آهن است، افزود: جام حذفی جام شگفتی‌ها است و تیم شهرخودرو که در لیگ برتر شرایط خوبی ندارد می‌تواند روی جام حذفی حساب ویژه ای باز کند و با قهرمانی در این جام به آسیا صعود کند.

وی در پایان در خصوص هدف فرهاد حمیداوی برای سکانداری شهرخودرو گفت: نمی دانم هدف حمیداوی برای تیمداری چه بوده است اما حتماً دلیل توجیهی کننده داشته باشد که وارد فوتبال شده است.