وزیر نیرو مدیر جهادی سال ۱۳۹۹ شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر دوشنبه در هفتمین همایش مدیریت جهادی کشور که در مجلس قدیم برگزار شد، گفت: اگر بخواهیم مجموعه اعضای مدیران جهادی کشور را یکجا جمع کنیم باید خط مرزی را دور نقشه ایران بکشیم. در شرایطی که سنگینترین هجمه دشمن برعلیه کشور هست و در جنگ شرایط اقتصادی، آنچه ملت ایران به رهبری رهبر فرزانه و تلاش همه خدمتگزاران انجام دادند، کار جهادگونه بود.
وزیر نیرو افزود: دنیایی که از شر افرادی همچون ترامپ و دار و دسته آن خلاصی یافت یک بدهی بزرگ به ملت ایران بابت این پایداری و صبوری دارد.
اردکانیان تصریح کرد: در این عرصه طبیعتاً در سال ۹۹ که به نام سال جهش تولید مزین است نقش زیرساختها ممتاز است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت آب و برق در این عرصه از امتیاز برخوردارند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم و نقشی که در تأمین آسایش و امنیت خاطر مردم دارند بایستی فراهم کننده زمینه تولید و جهش تولید در همه بخشها باشند.
وزیر نیرو گفت: خوشبختانه با تلاش منظم و برنامهریزی شده امسال دستاوردهای بزرگی در این عرصه نصیب فعالین صنعت آب و برق شد و کشور ما سرافرازانه نه تنها پاسخگوی نیازهای جمعیت فعلی بلکه جمعیتی بیش از این خواهد بود و شرایط مناسبی فراهم است که برای توسعه و عمران منطقه بتوانیم سهم و نقش شایستهای داشته باشیم.
اردکانیان اضافه کرد: زیرساختهایی که در صنعت برق امروز فراهم است ارتباط ما را با همه کشورهای همسایه برقرار کرده و ما قادر هستیم با کشورهای همسایه تبادل انرژی داشته باشیم و پهنه وسیع کشور و نعمت خدادادی انرژیهای تجدیدپذیر، اعم از خورشیدی و باد و ظرفیتهای وسیع که در این عرصه است ما را جزو کشورهای پیشرفته و پیشتاز قرار خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: ما با پشتگرمی و لطف کریمانه رهبر معظم انقلاب از نیمه سال گذشته تا به امروز و انشاءالله تا پایان سال و آخرین ساعات فعالیت دولت دوازدهم این توفیق را خواهیم داشت که به همه برنامههای پیشبینی شده در جهت تولید و عرضه انرژی و همچنین آب سالم و پایدار عمل کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: امسال یکی از هدفگذاریهای ما آبرسانی پایدار به ۱۷۰۰ روستای کشور بود که با برنامهای که فردا در هفت استان اجرا خواهد شد و ۴۰۰ روستای ما با جمعیتی بیش از ۲۲۰ هزار هم وطن روستایی به این شبکه متصل خواهند شد بدین ترتیب همه وعده ما از ۱۷۰۰ روستا محقق خواهد شد.
اردکانیان با اشاره به آبگیری و بهره برداری از ۱۳ سد مخزنی بزرگ در کشور گفت: تصفیهخانههای آب و تصفیهخانههای فاضلاب که از شاخصههای مهم ارتقای بهداشت عمومی و همچنین تأمین آب برای مصارف خاص هست یکی بعد از دیگری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در این عرصهها شاخصهای بهرهمندی در ایران از شاخصهای جهانی به مراتب بالاتر است، اظهار کرد: من ده سال مسئول برنامه آب آژانسهای سازمان ملل متحد بودم، همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای ثروتمند و به تعبیری توسعه یافته همت کرده بودند که ظرف ۱۰ سال جمعیت فاقد دسترسی و آب سالم پایدار و سالم دنیا را از ابتدای این دهه که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر بود به ۶۰۰ میلیون نفر و جمعیت فاقد دسترسی به شبکههای جمع آوری فاضلاب و بهداشتی را از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر کاهش دهند که در پایان با مجموعه فعالیتها و برنامههایی که اجرا شد و همه هم به ظاهر از اجرای آن راضی بودند، بر اساس گزارشی که داده شد شاخص بهره مندی جمعیت روستایی به آب سالم و پایدار به ۵۳ درصد رسید.
وزیر نیرو اضافه کرد: این در حالی است که این شاخص امروز در کشور ما ۸۲ درصد است و یا در زمینه آب سالم و پایدار در شهرها به ۸۵ درصد رسیده است و این شاخص در کشور ما بیش از ۹۵ درصد است و در زمینه برق هم به همین شکل است.
وی گفت: اصلیترین سرمایه ما برای این دستاوردها و این توفیقها که آب و برق یکی از مثالهای آن هستند بر پایه گرانترین ثروت یعنی منابع انسانی به دستآمده است.
اردکانیان اظهار کرد: ما امروز ملزم به تربیت مدیران بنبست شکن هستیم. همانطور که در ایام شیوع ویروس کرونا جوهره جهادی را در کشور معنا کردیم.
گفتنی است انجمن مدیریت جهادی کشور، به عنوان تشکلی ملی با اهداف کمک به پیادهسازی منویات مقام معظم رهبری در شاخصهای مدیریت جهادی، توسعه فرهنگ جهادی در بین مدیران خدوم کشور، وحدت تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی کشور در جهت منافع ملی، را در دستور کار داشته و هر ساله مدیران جهادی برتر را معرفی میکند.
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