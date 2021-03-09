«داسیلوا» تبرئه شد/ احتمال رقابت با «بولسونارو» در ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از قضات دیوان عالی برزیل، همه محکومیت های «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور اسبق و از چهره های محبوب حزب «کارگران» این کشور را که به فساد متهم بود؛ لغو کرد.

به این ترتیب، موانع سیاسی پیش پای داسیلوا برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل برداشته شد و او می تواند رقیبی بالقوه برای «ژایر بولسونارو» رئیس جمهور فعلی این کشور باشد که به دلیل برخورداری از عقاید راست افراطی به «ترامپ برزیل» معروف است.

این در حالی است که بولسونارو مدعی شده که مردم برزیل به نامزدی لولا در انتخابات ۲۰۲۲ روی خوش نشان نخواهند داد. وی همچنین از تصمیم دادگاه عالی مبنی بر تبرئه کردن لولا ابراز تعجب کرد.

لولا که در سال ۲۰۱۸ به فساد مالی و سیاسی متهم شد؛ از نوامبر ۲۰۱۹ خارج از زندان به سر می برد حال آنکه تا دیروز که حکم تبرئه اش از سوی دیوان عالی صادر شد؛ از حقوق سیاسی خود محروم بود.