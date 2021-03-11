«مهرواره شعر وحدت» برگزیدگانش را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان «مهرواره شعر وحدت» با برپایی آیین پایانی ، عصر روز گذشته، چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹ در تالار سوره حوزه هنری، معرفی شدند.
فهرست اسامی برگزیدگان نخستین مهرواره سراسری شعر وحدت به این شرح است:
* تقدیریهای زبان بومی به ترتیب الفبا
۱. امجد ویسی / کردستان / برای شعر کردی وحدت (یه که تی)
۲. تبسم رضازاده / آذربایجان غربی - ارومیه / برای شعر آذری مقابله با استکبار
۳. تویمحمد ایازی / گلستان / برای شعر ترکمنی چانگلی پوتین لار
۴. رضا نیکوکار / رشت / / برای شعر گیلکی وحدت
۵. صمد قهرمانی / بجنورد/ برای شعر ترکمنی انقلاب اسلامی پیروز دور
۶. عاشرمحمد رئوفی/ گنبد کاووس/ برای شعر ترکمنی بو آغزی بیرلیگینگ آغزی بیرلیگینگ
۷. عبدالخالق آدمی/ گلستان / برای شعر ترکمنی یا رسول الله
۸. عماد الکثیری / شوش / برای شعر عربی قاسمت العمر
۹. فرزانه قربانی سیاه دله / قم / برای شعر تالشی دنیا کو
۱۰. فرهاد گلستانه / سیستان و بلوچستان / برای شعر والا پیامبر
۱۱. مجتبی تقوینیا / تهران / برای شعر ترکی بیرلیک
۱۲. ناصر زورقی / زاهدان / برای شعر زابلی بلبل آزاد
۱۳. ناصر رهنما / بجنورد / برای شعر ترکمنی نوای وحدت
۱۴. وحید طلعت / آذربایجان غربی/ برای شعر ترکی پیامبر وحدت
۱۵. یوسف لاطف/ آمل / برای شعر طبری (مازنی) خلیج فارس
* برگزیدگان بخش کودک و نوجوان
۱. ریحانه نوری / همدان / برای شعر نذر عجیب
۲ . فاطمه غلامی / یزد / برای شعر چشمة جاری
۳. سیده حدیثه هاشمی/ گیلان / برای شعر معلم
۴. دادیار حامدی / مازندران / برای شعر سردار
تقدیر شدگان این بخش :
معصومه مهری قهفرخی / چهارمحال و بختیاری / برای شعر نام روشن تو رود
قاسم بای / گلستان / برای شعر آفتاب رحمت
* برگزیدگان بخش نو (نیمایی، سپید و آزاد)
۱. آتنا علایی / اردبیل / برای شعر برای ایران
۲. معصومه سادات شاکری / خراسان رضوی / برای شعر زنی که شاعر است
۳. هاشم کرونی / فارس / برای شعر کلمات
۴. طیبه سلمانی نژاد مهرابادی / یزد / برای شعر پیامبر عشق
۵. فاطمه فاضلی / فارس / برای شعر محمد (ص)
* برگزیدگان بخش سنتی
۱. امیر رسولی / زنجان / برای شعر وحدت اسلامی
۲. ابوالفضل محمدزاده آقایی / اصفهان / برای شعر وحدت
۳. علی سلیمانی / تهران / برای شعر برادر
۴. علیرضا رجبعلیزاده / اصفهان / برای شعر وحدت
۵. زهرا سپهکار / اصفهان / برای چند شعر
تقدیریهای این بخش:
۱. رضا نیکوکار / گیلان / برای چند شعر
۲. مریم پیلهور / گیلان / برای شعر اعجاز
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