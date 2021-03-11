«مهرواره شعر وحدت» برگزیدگانش را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان «مهرواره شعر وحدت» با برپایی آیین پایانی ، عصر روز گذشته، چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹ در تالار سوره حوزه هنری، معرفی شدند.

فهرست اسامی برگزیدگان نخستین مهرواره سراسری شعر وحدت به این شرح است:

* تقدیری‌های زبان بومی به ترتیب الفبا

۱. امجد ویسی / کردستان / برای شعر کردی وحدت (یه که تی)

۲. تبسم رضازاده / آذربایجان غربی - ارومیه / برای شعر آذری مقابله با استکبار

۳. توی‌محمد ایازی / گلستان / برای شعر ترکمنی چانگلی پوتین لار

۴. رضا نیکوکار / رشت / / برای شعر گیلکی وحدت

۵. صمد قهرمانی / بجنورد/ برای شعر ترکمنی انقلاب اسلامی پیروز دور

۶. عاشرمحمد رئوفی/ گنبد کاووس/ برای شعر ترکمنی بو آغزی بیرلیگینگ آغزی بیرلیگینگ

۷. عبدالخالق آدمی/ گلستان / برای شعر ترکمنی یا رسول الله

۸. عماد الکثیری / شوش / برای شعر عربی قاسمت العمر

۹. فرزانه قربانی سیاه دله / قم / برای شعر تالشی دنیا کو

۱۰. فرهاد گلستانه / سیستان و بلوچستان / برای شعر والا پیامبر

۱۱. مجتبی تقوی‌نیا / تهران / برای شعر ترکی بیرلیک

۱۲. ناصر زورقی / زاهدان / برای شعر زابلی بلبل آزاد

۱۳. ناصر رهنما / بجنورد / برای شعر ترکمنی نوای وحدت

۱۴. وحید طلعت / آذربایجان غربی/ برای شعر ترکی پیامبر وحدت

۱۵. یوسف لاطف/ آمل / برای شعر طبری (مازنی) خلیج فارس



* برگزیدگان بخش کودک و نوجوان

۱. ریحانه نوری / همدان / برای شعر نذر عجیب

۲ . فاطمه غلامی / یزد / برای شعر چشمة جاری

۳. سیده حدیثه هاشمی/ گیلان / برای شعر معلم

۴. دادیار حامدی / مازندران / برای شعر سردار

تقدیر شدگان این بخش :

معصومه مهری قهفرخی / چهارمحال و بختیاری / برای شعر نام روشن تو رود

قاسم بای / گلستان / برای شعر آفتاب رحمت



* برگزیدگان بخش نو (نیمایی، سپید و آزاد)

۱. آتنا علایی / اردبیل / برای شعر برای ایران

۲. معصومه سادات شاکری / خراسان رضوی / برای شعر زنی که شاعر است

۳. هاشم کرونی / فارس / برای شعر کلمات

۴. طیبه سلمانی نژاد مهرابادی / یزد / برای شعر پیامبر عشق

۵. فاطمه فاضلی / فارس / برای شعر محمد (ص)



* برگزیدگان بخش سنتی

۱. امیر رسولی / زنجان / برای شعر وحدت اسلامی

۲. ابوالفضل محمدزاده آقایی / اصفهان / برای شعر وحدت

۳. علی سلیمانی / تهران / برای شعر برادر

۴. علیرضا رجبعلیزاده / اصفهان / برای شعر وحدت

۵. زهرا سپه‌کار / اصفهان / برای چند شعر

تقدیری‌های این بخش:

۱. رضا نیکوکار / گیلان / برای چند شعر

۲. مریم پیله‌ور / گیلان / برای شعر اعجاز