به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، نیروهای ارتش عراق همچنان به عملیات‌های ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می‌دهند. بدین ترتیب، نیروهای عراقی عملیات جدیدی را علیه تکفیریها ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی مواضع بقایای عناصر داعش در استان «الأنبار» را هدف قرار دادند. در جریان این عملیات، نیروهای عراقی موفق شدند مسئول بمب گذاری داعش را در الانبار شناسایی و بازداشت کنند.

این درحالی است که پیشتر نیروهای ارتش عراق یکی از خطرناک‌ترین عناصر داعش را در استان نینوا بازداشت کرده بودند. این عنصر بازداشت شده از مدتها قبل توسط نیروهای عراقی تحت تعقیب قرار گرفته بود.

چندی پیش نیز نیروهای «حشد شعبی» و ارتش عراق عملیات مشترکی را علیه بقایای عناصر تروریستی داعش در این کشور ترتیب دادند. عملیات مذکور در منطقه «یثرب» واقع در محور جنوبی «سامراء» انجام شد. نیروهای ارتش و حشد شعبی در جریان این عملیات موفق شدند مقادیری از تسلیحات متعلق به تکفیریهای داعش را کشف و ضبط کنند.

مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که عملیات مشترک ارتش و نیروهای حشد شعبی در محور جنوبی سامراء علیه بقایای عناصر تکفیری داعش با هدف تأمین امنیت غیرنظامیان ساکن این محور انجام شد.