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۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۱۹

رئیس ستاد انتخابات لرستان:

تعداد داوطلبان لرستانی انتخابات شوراها به ۳۴۸ نفر رسید

تعداد داوطلبان لرستانی انتخابات شوراها به ۳۴۸ نفر رسید

خرم‌آباد- رئیس ستاد انتخابات لرستان با اشاره به اینکه تاکنون ۳۴۸ نفر داوطلب شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراها در لرستان شده‌اند، گفت: از این تعداد ۳۱۷ نفر مرد و ۳۱ نفر زن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار داوطلبین لرستانی شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی اظهار داشت: تا ساعت ۱۹ سومین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبین، ۳۴۸ لرستانی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۱۷ نفر مرد و ۳۱ نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه در خرم آباد ۸۳ نفر، در بروجرد ۶۰ نفر، در دورود ۵۲ نفر، در الیگودرز ۵۷ نفر و در دلفان ۲۴ نفر داوطلب شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شده اند، خاطرنشان کرد: همچنین تعداد داوطلبان در ازنا ۱۶ نفر، در پلدختر ۱۸ نفر، در کوهدشت ۲۴ نفر، در چگنی ۷ نفر، در سلسله ۴ نفر و در رومشکان ۳ نفر بوده است.

کد مطلب 5168840

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