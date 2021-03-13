تعداد داوطلبان لرستانی انتخابات شوراها به ۳۴۸ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار داوطلبین لرستانی شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی اظهار داشت: تا ساعت ۱۹ سومین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبین، ۳۴۸ لرستانی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۱۷ نفر مرد و ۳۱ نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه در خرم آباد ۸۳ نفر، در بروجرد ۶۰ نفر، در دورود ۵۲ نفر، در الیگودرز ۵۷ نفر و در دلفان ۲۴ نفر داوطلب شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شده اند، خاطرنشان کرد: همچنین تعداد داوطلبان در ازنا ۱۶ نفر، در پلدختر ۱۸ نفر، در کوهدشت ۲۴ نفر، در چگنی ۷ نفر، در سلسله ۴ نفر و در رومشکان ۳ نفر بوده است.