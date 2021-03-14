آزادی ۷۷ زندانی با پابند الکترونیکی/۳۴۶ هکتار از مراتع خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی صبح یکشنبه در برنامه رادیویی اظهارکرد: در حوزه آمار و انفورماتیک ۸۵ درصد از کل ابلاغیه های دادگستری گلستان و همچنین دادرسی ۷۰ درصد از زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان افزود: ۷۷ نفر از زندانیان در سال ۹۹ با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شدند.

قاسمی وناجمی از اجرای طرح کاداستر در بیش از یک میلیون هکتار از اراضی گلستان خبر داد و گفت: برای اجرای طرح توانمندسازی روستاییان طرحی را به صورت پایلوت در روستای قلعه قافه اجرا کرده که ۲۲ هکتار از اراضی شیب دار زیر کشت نهال مثمر رفت.

وی بیان کرد: در سال ۹۹ حدود ۹۷ هکتار از جنگل ها، ۳۴۶ هکتار از مراتع و ۵۸ هکتار از سواحل خلع ید و ۲۲ هکتار از اراضی که تغییر کاربری داده بودن قلع و قمع شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان گفت: در زمینه صلح و سازش با توجه به ورود معتمدان ۲۳ نفر از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم در سال ۹۹ به زندگی مجدد بازگشتند.

قاسمی وناجمی همچنین از کاهش ورودی پرونده ها قضایی خبر داد و گفت: در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال مدت مشابه سال قبل چهار هزار و ۷۴۷ فقره کاهش ورودی داشتیم.

وی همچنین بیان کرد: ۶۳۱ فقره پرونده در زمینه اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه وارد شده که ۵۳۶ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نتیجه آن ۳۷ واحد تولیدی فعال و هزار و ۱۸۶ کارگر به محل کار برگشتند.