شیوع کرونای انگلیسی واکسیناسیون را دچار چالش می کند

به گزارش خبرنگار مهر علیجان تبرایی شامگاه یکشنبه در گفتگوی خبری اظهار کرد: برابر پایش های آزمایشگاه کرونای استان اولین فرد مبتلا به کرونای انگلیسی روز یکشنبه در استان شناسایی شد که خوشبختانه شرایط عمومی مناسبی دارد.
وی افزود: مشخصه این ویروس قدرت انتقال پذیری بیش از ۳۰ الی ۵۰ درصد نسبت به کرونای معمولی بوده و ممکن است افراد با سنین پایین را هم درگیر کند.
تبرایی با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون در کشور، گفت: شیوع این ویروس می تواند نگرانیهایی در مورد واکسیناسیون ایجاد کند زیرا ویروس در تاریخچه خود مقاومت هایی را در شرایط مختلف داشته و ممکن است و در اینجا هم مشکلساز شود.
رئیس انجمن ویروس شناسی ایران بیان کرد: لذا به مردم توصیه میشود تا با رعایت پروتکل ها زنجیره انتقال ویروس را قطع کرده و هرچه بتوانیم شرایط را برای جلوگیری از گسترش ویروس مهیا کنیم می توانیم به کنترل آن کمک کنیم.
وی ادامه داد: به نظر میرسد ویروس از طریق مسافران وارد کشور شده باشد اما اطلاعات کاملی از ژنوم سویه های در حال گسترش در کشور نداریم و ممکن است تغییرات ژنومیک هم در سویه های داخل کشور اتفاق افتاده باشد.
تبرایی تصریح کرد: آمار دقیقی و مستندات علمی قوی هم در خصوص درصد مرگ و میر کرونای انگلیسی موجود نیست اما تغییرات و شرایط جدید به ما این آموزش را داده که باید توجهات خود را بیشتر کرده زیرا ممکن است ویروس ما را دستخوش آسیب کند و با توجه به شرایط آخر سال باید پروتکل ها را بیشتر رعایت کرده و از حضور در تجمعات پرهیز کنیم.
وی گفت: هیچ تفاوتی بین رعایت پروتکلها بین کرونای معمولی و انگلیسی وجود ندارد و استفاده از دو ماسک در اماکن پرخطر توصیه می شود.
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