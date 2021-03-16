به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین جزئیات از وضعیت پایتخت در چهارشنبه پایان سال اظهار کرد: ماموران پلیس از ساعت ۱۵ امروز در اقصی نقاط تهران حضور گسترده دارند اما متاسفانه به این لحظه گزارشات خوبی دریافت نکردیم.

وی افزود: ۲۵ مورد انفجار و تخریب تا به این لحظه در تهران داشتیم که در پی این حوادث، ۲۲ نفر مصدوم، ۵ نفر قطع عضو و ۵ نفر از ناحیه صورت و چشم دچار آسیب شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: حوادث مرتبط با چهارشنبه پایان سال را در خیابان‌های اصلی کمتر و در کوچه پس کوچه‌ها بیشتر شاهد هستیم. امسال نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی در رابطه با حوادث چهارشنبه پایان سال نداریم اما نسبت به سالهای قبل‌تر وضعیتمان بهتر شده است.

رئیس پلیس پایتخت هشدار داد: افرادی که در امشب بخواهند شرارت کنند و نظم و امنیت را دچار اخلال کنند بدانند که پلیس آنها را بازداشت و تا آخر تعطیلات نزد خود نگه می‌دارد.

سردار رحیمی در پایان گفت: مردم اگر مشکلی را در امشب در نقطه‌ای از شهر دیدند که در آن نقطه پلیس حضور نداشت حتماً با ۱۱۰ تماس بگیرند و پلیس را فرا بخوانند.

