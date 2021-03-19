تدارک هفت برنامه ویژه در شبکه «نسیم» برای نوروز ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نسیم، برنامههای «خندوانه»، «کودک شو»، «شوتبال»، «دست انداز»، «شکرستان»، «هوش برتر» و «نسیم آوا» برای ایام نوروز از شبکه نسیم پیش بینی و تدارک دیده شده است بر این اساس رامبد جوان و همراهانش که با «خندوانه» در فصل هفتم به آنتن برگشته و با تغییرات اساسی در فرم و با حفظ ساختار محتوایی در ایام نوروز از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۳ مهمان خانههای مخاطبان خواهد شد.
«کودک شو» در ادامه فصل چهارم میزبان خانوادههای برگزیده و فینالیستهای این فصل است. این برنامه در ادامه با اضافه شدن آیتمها و رقابتهای متنوع، فضای رنگارنگ از نقش آفرینی کودکان در کنار والدین را به نمایش میگذارد و در مقابل ایجاد ارتباط با فرزند را در فضایی خاص تمرین میکنند. «کودک شو» در ایام عید شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۳ به میزبانی حمید گودرزی پخش میشود.
«شوتبال» در ویژه برنامه نوروزی خود با دعوت از هنرمندان و چهرههای ورزشی، شکلی متفاوت از رقابت در کنار رفاقت را رقم زده است. این برنامه با اجرای حامد آهنگی نوروز ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش میشود.
«هوش برتر» که در فصل یک و ۱۰ سری از این برنامه، جایگاهی در بین علاقمندان به بازیهای فکری و رقابتهای جدی تلویزیونی پیدا کرد در ادامه و در فصل دوم با تغییرات گسترده در طراحی و اجرای به جدول پخش خواهد رسید. «هوش برتر» در فصل دوم با اجرای آریا طاهری در نوروز ۱۴۰۰ هر روز ساعت ۱۹ مهمان علاقمندان این برنامه است.
«دست انداز» عنوان مجموعهای طنز و سرگرم کننده است که با کارگردانی شهاب عباسی برای ایام نوروز تدارک دیده شده، مجموعه طنز آیتمی «دست انداز» به نقد هنجارها و خرده فرهنگهای اجتماعی میپردازد و با لحن مطایبه گونه آنها را به نقد میکشاند. این مجموعه هرشب ساعت ۲۰ در نوروز پخش میشود.
سری جدید انیمیشن «شکرستان» امسال هم در نوروز به خانههای مخاطبان خود میآید و در ناکجا آبادی که ساخته، معضلات و مخاطرات اجتماعی را به چالش میکشد. «شکرستان» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه نسیم پخش میشود
«نسیم آوا» نوروزی علاقمندان به موسیقی را همراه خود میکند و با پخش آثار خوانندگان کشور و بهره گیری از چهرههای جوان و مستعد؛ دقایق پر انرژی را رقم میزند. یکی از ویژگیهای این برنامه در این ایام پخش موسیقی فیلم سینمای ایران است که به کارکرد موسیقی در انتقال بهتر محتوا کمک میکند. «نسیم آوا» هر شب ساعت ۲۲:۳۰ با اجرای رضا محبی از شبکه نشاط نسیم پخش خواهد شد.
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