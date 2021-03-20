تقدیر استاندار خوزستان از ۲ زوجی که مراسم ازدواج خود را لغو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در آخرین روز امسال ضمن حضور در بخش غیزانیه اهواز، از دو زوج ساکن در این بخش که برای پیشگیری از شیوع کرونا جشن ازدواج خود را لغو کرده بودند، قدردانی کرد و گفت: شناسایی افراد مبتلا به کرونا امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از فردی تست گرفته شده و نتیجه آن مثبت باشد که آن فرد جداسازی و قرنطینه می‌شود.

وی افزود: اما در بسیاری از مجالس افرادی که دور هم جمع شوند، مشخص نیست که افراد مبتلا چه کسانی هستند و این افراد موجب ابتلای دیگران می‌شوند و که در نتیجه می‌توانند به تعداد زیادی از افراد ویروس کرونا را منتقل کنند.

استاندار خوزستان با عنوان اینکه جشن و شادی هدف از جشن ازدواج که پس از دو هفته می‌تواند موجب ابتلای صدها نفر و مرگ ده‌ها نفر شود و جشن ازدواج را به عزایی بزرگ تبدیل کند، ادامه داد: مراسم عزاداری نیز با هدف همدردی و تسلی برگزار می‌شود اما در این مراسم انتقال ویروس موجب گرفتاری افراد زیاد و خدای نکرده درگذشت تعدادی از مبتلایان می‌شود که در پی این مراسم عزا و تجمع برگزار شده مصیبت درگذشت افرادی که در آن مراسم آلوده شده‌اند، گسترش چندین برابری خواهد داشت.

سلیمانی دشتکی خطاب به این دو زوج اهل غیزانیه اهواز و خانواده‌های آنها گفت: کاری که شما کردید، بی‌نظیر و ارزشمند و با هدف حفظ سلامتی خانواده و بستگان و دوستانتان بوده است و امروز با حضور مسئولان خدمت شما هستیم تا از این کار نیکو قدردانی کنیم و امیدواریم این اقدام پسندیده شما الگویی برای همگان اعم از بزرگان و جوانان شود تا زودتر این اپیدمی را مهار کنیم چرا که در غیر این صورت سرایت بیماری از کنترل خارج می‌شود و بیمارستان‌ها جوابگو نخواهد بود.

وی افزود: کادر بهداشت و درمان نیز به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند؛ همچنین نیروهای بسیج و انتظامی که در طرح شهید سلیمانی برای قطع زنجیره ویروس تلاش می‌کنند که از همه آنها صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً دو زوج در غیزانیه اهواز به نام‌های لیلا و حبیب خلفی و کوثر و هادی خلفی با هدف پیشگیری از شیوع کرونا مراسم ازدواج خود را لغو کرده بودند.