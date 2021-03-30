همه باید به الزمات ستاد کرونا عمل کنند / تصمیمات ستاد تناقض دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عادل پور شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کرونا شهرستان خرمشهر اظهار کرد: دستورالعملهای ستاد کرونا دارای تناقض است اما چارهای جز عمل به آنها وجود ندارد با این حال باید همه شمول باشد.
وی توضیح داد: بیشترین مراعات در سطح مساجد انجام میشود اما این امر در برخی اماکن عمومی رعایت نمیشود.
امام جمعه خرمشهر افزود: همچنین باید یک همراهی شهرستانی وجود داشته باشد به طور مثال درباره تعطیلی دفاتر ثبت ازدواج و فعال بودن این دفاتر در شهرستان همجوار علاوه بر بی نتیجه بودن تدبیر باعث نارضایتی دفترداران نیز میشود.
حجت الاسلام عادل پور همچنین بر لزوم ورود همگانی به این موضوع تاکید کرد و گفت: طرح سردار سلیمانی یک طرح ملی است که الزاماتی دارد که همه برای عملی شدن آنها باید پای کار باشند و از ارگانهایی که تا کنونی نقشی نداشتهاند گله میشود که چرا تا کنون خودشان برای مشارکت پیش قدم نشدهاند.
وی با وضعیت محورهای ورودی جادههای منتهی به شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: ورود و خروج مسافران در محور جاده امام صادق (ع) به اهواز از سوی پلیس راهور کنترل نمیشود.
امام جمعه خرمشهر در خصوص برگزاری مراسم ماه رمضان در مساجد و حسینیهها نیز گفت: ستاد ملی کرونا باید به سرعت تکلیف این ایام در روزهایی که شهرستان در وضعیتهایی به جز قرمز هستند را روشن و درباره اماکن مذهبی در این ایام تصمیم گیری کند.
وی همچنین خواستار ورود همگانی به موضوع فرهنگ سازی در رابطه با مسائل مربوط به کرونا به ویژه ممانعت از برگزاری مراسمهای شادی و عزا شد.
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