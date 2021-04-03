به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای با عنوان "اعتبار اعتبارسنجی روایت‌های ظهور" به همتِ بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسیِ مشهد و دانشگاه مذاهب اسلامی و جمعی از انجمن‌های علمی دانشگاه‌های مزبور و انجمن الهیات ایران برگزار شد.

سخنران این نشست سعید طاووسی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ابتدا به اعتبارسنجی نشانه‌های ظهور و بررسی روایات و احادیث و تطبیق آنها با شرایط حال حاضر پرداخت.

طاووسی سپس به تشریحِ بسیاری از اقوال و متونی که امروزه در فضای عمومی جامعه مطرح است و غالباً جعلی است پرداخت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از سخنانش به روایتی از امام جواد (ع) اشاره کرد و بیان داشت: ممکن است هیچیک از علائمِ ظهور اتفاق نیفتد و یا علائم جدید جایگزین شود؛ اما آنچه یقینی است و قطعاً اتفاق خواهد افتاد اصل مسئله ظهور است و وعده‌ی قطعی الهی است.

طاووسی در پایان گفت: بهترین راه برای جلوگیری از انحراف و تزلزل، توجه به گفتار علمای دین و مراجع تقلید است که عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش در این حوزه کرده‌اند.