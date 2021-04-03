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۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۲۴

به همت بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی؛

نشست «اعتبار سنجی روایت‌های ظهور» برگزار شد

نشست «اعتبار سنجی روایت‌های ظهور» برگزار شد

سعید طاووسی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست به اعتبارسنجی نشانه‌های ظهور و بررسی روایات و احادیث و تطبیق آنها با شرایط حال حاضر پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه‌ای با عنوان "اعتبار اعتبارسنجی روایت‌های ظهور" به همتِ بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسیِ مشهد و دانشگاه مذاهب اسلامی و جمعی از انجمن‌های علمی دانشگاه‌های مزبور و انجمن الهیات ایران برگزار شد.

سخنران این نشست سعید طاووسی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ابتدا به اعتبارسنجی نشانه‌های ظهور و بررسی روایات و احادیث و تطبیق آنها با شرایط حال حاضر پرداخت.

طاووسی سپس به تشریحِ بسیاری از اقوال و متونی که امروزه در فضای عمومی جامعه مطرح است و غالباً جعلی است پرداخت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از سخنانش به روایتی از امام جواد (ع) اشاره کرد و بیان داشت: ممکن است هیچیک از علائمِ ظهور اتفاق نیفتد و یا علائم جدید جایگزین شود؛ اما آنچه یقینی است و قطعاً اتفاق خواهد افتاد اصل مسئله ظهور است و وعده‌ی قطعی الهی است.

طاووسی در پایان گفت: بهترین راه برای جلوگیری از انحراف و تزلزل، توجه به گفتار علمای دین و مراجع تقلید است که عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش در این حوزه کرده‌اند.

کد مطلب 5180087

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