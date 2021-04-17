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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۳۱

بهار مهربانی/با نوای میثم مطیعی؛

دعای چهارمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای چهارمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان با نوای میثم مطیعی مداح اهل بیت(ع) به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی اولین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با شنبه ۲۸ فروردین ماه به افق تهران بدین شرح است:

اذان ظهر ساعت ۱۳:۰۴

غروب آفتاب ساعت ۱۹:۳۹

اذان مغرب ساعت ۱۹:۵۸

نیمه شب شرعی ساعت ۰۰:۲۰

اذان صبح فردا یکشنبه ۲۹ فروردین مصادف با پنجم ماه مبارک رمضان ساعت ۴:۵۹ و طلوع آفتاب ۰۶:۲۸ است.

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیهِ علی إقامَةِ أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا، در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومند ساز مرا و شیرینی ذکرت را به من بچشان و ادای شکرت را به من الهام فرما و به نگهداری و پرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.

کد مطلب 5189210

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