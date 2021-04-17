متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت به ۹۸ مگ رسید/ ایران ۲ پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش از متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل در سراسر جهان در ماه مارس ۲۰۲۱ را منتشر کرده است. طبق این گزارش در سومین ماه ۲۰۲۱ میلادی متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل ۴۸.۴۰ و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۹۸.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.

صعود جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل و ثابت

همچنین طبق گزارش اسپید تست متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه مارس ۲۶.۳۸ مگابیت بر ثانیه بوده است. به این ترتیب ایران در رده ۸۳ فهرست رتبه بندی سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان قرار است. با توجه به آمار ثبت شده در ماه گذشته میلادی، جایگاه ایران در این فهرست یک پله صعود کرده است.

از سوی دیگر متوسط سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۹.۱۳ مگابیت بر ثانیه بوده و در رده ۱۳۲ فهرست سرعت اینترنت ثابت کشورها قرار دارد. رده ایران در این بخش نیز نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است.

صعود یک پله‌ای سرعت کره جنوبی همزمان با سقوط قطر

براساس این گزارش در ماه مارس امارات متحده عربی مانند ماه گذشته در رده نخست فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل قرار دارد. سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.۵۲ مگابیت برثانیه اعلام شده است. در رده دوم کره جنوبی با سرعت ۱۷۰.۵۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده سوم قطر با سرعت اینترنت ۱۶۷.۴۰ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. این کشور در فوریه ۲۰۲۱ میلادی در رده دوم قرار داشت.

این درحالی است که کشورهایی که در رده چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم این فهرست قرار دارند نسبت به ماه پیش تغییری نکرده‌اند. این کشورها به ترتیب عبارتند از چین (با سرعت ۱۵۰.۴۰ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۱۳۳.۷۳ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۱۸.۲۰ مگابیت برثانیه)، استرالیا (۱۰۹.۳۳ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۳.۳۷ مگابیت برثانیه).

در جایگاه نهم این فهرست کشور بلغارستان با سرعت اینترنت موبایل ۹۶.۲۷ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. جایگاه بلغارستان در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در رده دهم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ۹۵.۲۷ مگابیت برثانیه قرارداد. و جایگاه آن در این رده بندی دو پله صعود کرده است.

رشد قابل توجه سرعت اینترنت ثابت فرانسه و موناکو

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت، جایگاه نخست مانند ماه‌های گذشته به سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۳۴.۴۰ مگابیت برثانیه تعلق دارد. در رده دوم تایلند با سرعت ۲۳۰.۵۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. هنگ کنگ که ماه گذشته در رده دوم قرار داشت، در ماه مارس با سرعت ۲۲۴.۷۳ مگابیت برثانیه با یک پله سقوط در رده سوم قرار گرفته است. رده چهارم مانند ماه گذشته به رومانی با سرعت ۲۱۰.۸۲ مگابیت برثانیه تعلق دارد.

اما موناکو با سرعت ۲۰۵.۴۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. این کشور در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان ۵ پله صعود کرده است. در رده ششم دانمارک با سرعت ۲۰۲.۱۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. فرانسه با سرعت اینترنت ۱۹۳.۴۶ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد. این کشور ماه گذشته در رده دهم قرار داشت.

جایگاه لیختن اشتاین با سرعت اینترنت ۱۹۲.۳۹ مگابیت بر ثانیه در این فهرست نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده و در رده هشتم قرار دارد. در رده نهم مجارستان با اینترنت ثابت ۱۸۶.۸۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده است.

رده دهم این فهرست نیز مانند رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل به سوئیس تعلق دارد. سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۸۶.۵۶ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.